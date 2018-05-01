1 Mayıs'ın işçileri

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sabahın erken saatlerinde yollara düşen işçiler, ekmek parası için mücadeleyi sürdürdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda sabah 05.30 sularında süpürgeyle çevreyi temizleyen işçi Yalçın Aydoğdu, "Erken saatte başladık. Şu an için durum iyi. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Saat 03.00'e kadar çalışmaya devam." dedi.

Sanayi Sitesi'nde demircilikle uğraşan ve iş yerini erken saatte açan Ali Yıldırım, "Bayramı da çalışarak geçirmemiz lazım. Vatan, millet ve kendimiz için. Ekmek parası." diye konuştu.

Ekmek parasını kazanmak için Samsun'dan Bilecik'e gelen 21 yaşındaki inşaat işçisi Abdullah Gümüş ise arkadaşlarının bayramını söylediği rap ile kutladı.

Rap müziğine kısa süre önce merak sardığını anlatan Gümüş, "Çalışmaya devam, durmak yok. Bize her gün bayram. Acılar var hayatımızda, aşk acısı. Şu an durumu hallettim ama para kazanmamız lazım." ifadesini kullandı.

