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1 Mayıs'ta İstanbul'da 26 bin 174 emniyet görevlisi çalışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği: - "Maltepe Miting Alanı'ndaki kutlamaların huzur ve barış içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik miting alanında ve il genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlanmış; metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçları ile halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda 26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarında görev alacaktır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında 26 bin 174 emniyet görevlisinin çalışacağını açıkladı.

İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, şöyle denildi:

"Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek olan kutlamaların huzur ve barış içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak miting alanında ve il genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlanmış; metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçları ile halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda 26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarında görev alacaktır."

Miting öncesi, sırası ve sonrasında ulaşıma kapatılacak yollar ile kullanılabilecek alternatif güzergahların ayrıca açıklanacağı belirtilerek, "Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara riayet etmeleri ve herhangi bir tahrik ve taşkınlığa prim vermemelerini rica ediyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul Valiliği Maltepe Sahil miting alanı

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