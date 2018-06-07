"1 milyon turistin bölgeye gelmesini bekliyoruz"

Kocaman, bugüne kadar 11 çalışma grubu toplantısı yaptıklarını ve 11 turizm şirketinden oluşan konsorsiyum kurduklarına işaret ederek, tur paketinin İstanbul’dan başlayarak, Konya, Aksaray, Kayseri, Azerbaycan’ın Bakü, Şeki, Kazakistan’ın Almatı, Çimkent, Türkistan, Taraz ve Kırgızistan’ın Bişkek, Narın, Isık-Göl ve Çolpon Ata şehirlerini kapsadığını aktardı.

Türkiye'de 2014'de yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ı birleştiren "Modern İpekyolu Ortak Tur Paketi" projesini gerçekleştirme talimatı verildiğini hatırlatan Kocaman, projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

ALMATI (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkan Yardımcısı Ömer Kocaman, 2020 yılı itibarıyla Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı kapsayan Modern İpekyolu Ortak Tur Paketi projesi çerçevesinde bölgeye 1 milyon turistin gelmesini beklediklerini söyledi.

Tur paketi projesinin amacının bölgenin turizm kapasitesi ve potansiyelini dünyaya tanıtmak olduğuna dikkati çeken Kocaman, "Dünyaya baktığınız zaman Türk Konseyine üye devletler tarihi İpekyolu üzerinde konumlanmışlar. Birçok önemli tarihi, kadim şehirler bulunmaktadır. Bu şehirlerin dünya turizminde dikkat çekeceğini düşünüyoruz." dedi.

Kocaman, İpekyolu tur paketine ciddi bir talebin olduğunu ve bunu karşılamak için bugün Türk Konseyine üye devletlerin kültür ve turizm bakanlıkları temsilcileri ve tur paketi gerçekleştirecek firmalardan oluşan konsorsiyum üyeleriyle yaptıkları toplantının birinci gününde tur paketinin daha çekici hale getirilmesi için plan ve stratejileri tartışdıklarını dile getirdi.

Tur paketinin sosyal medyada ciddi bir promosyona ihtiyacı olduğuna işaret eden Kocaman, "Uzak Doğu, Avrupa pazarları karşımıza çıkmakta ve buradaki önde gelen tur operatörleriyle birlikte konsorsiyum üyelerinin iş birliği yapması gerektiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kocaman, tur paketlerinin gelecek yıldan itibaren satılmaya başlamasıyla bölgeye ciddi turist akışının sağlanacağını söyleyerek, bunun bölgenin kalkınması ve ekonomik refahının artmasına katkı sunacağını kaydetti.