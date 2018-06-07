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"1 milyon turistin bölgeye gelmesini bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkan Yardımcısı Ömer Kocaman: - "2020 yılı itibarıyla 1 milyon turistin bölgeye gelmesini bekliyoruz"

ALMATI (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkan Yardımcısı Ömer Kocaman, 2020 yılı itibarıyla Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı kapsayan Modern İpekyolu Ortak Tur Paketi projesi çerçevesinde bölgeye 1 milyon turistin gelmesini beklediklerini söyledi.

Kocaman, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Türk Konseyi 12. Turizm Çalışma Grubu Toplantısının birinci gününde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 2014'de yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ı birleştiren "Modern İpekyolu Ortak Tur Paketi" projesini gerçekleştirme talimatı verildiğini hatırlatan Kocaman, projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Kocaman, bugüne kadar 11 çalışma grubu toplantısı yaptıklarını ve 11 turizm şirketinden oluşan konsorsiyum kurduklarına işaret ederek, tur paketinin İstanbul’dan başlayarak, Konya, Aksaray, Kayseri, Azerbaycan’ın Bakü, Şeki, Kazakistan’ın Almatı, Çimkent, Türkistan, Taraz ve Kırgızistan’ın Bişkek, Narın, Isık-Göl ve Çolpon Ata şehirlerini kapsadığını aktardı.

Tur paketi projesinin amacının bölgenin turizm kapasitesi ve potansiyelini dünyaya tanıtmak olduğuna dikkati çeken Kocaman, "Dünyaya baktığınız zaman Türk Konseyine üye devletler tarihi İpekyolu üzerinde konumlanmışlar. Birçok önemli tarihi, kadim şehirler bulunmaktadır. Bu şehirlerin dünya turizminde dikkat çekeceğini düşünüyoruz." dedi.

Kocaman, İpekyolu tur paketine ciddi bir talebin olduğunu ve bunu karşılamak için bugün Türk Konseyine üye devletlerin kültür ve turizm bakanlıkları temsilcileri ve tur paketi gerçekleştirecek firmalardan oluşan konsorsiyum üyeleriyle yaptıkları toplantının birinci gününde tur paketinin daha çekici hale getirilmesi için plan ve stratejileri tartışdıklarını dile getirdi.

Tur paketinin sosyal medyada ciddi bir promosyona ihtiyacı olduğuna işaret eden Kocaman, "Uzak Doğu, Avrupa pazarları karşımıza çıkmakta ve buradaki önde gelen tur operatörleriyle birlikte konsorsiyum üyelerinin iş birliği yapması gerektiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kocaman, tur paketlerinin gelecek yıldan itibaren satılmaya başlamasıyla bölgeye ciddi turist akışının sağlanacağını söyleyerek, bunun bölgenin kalkınması ve ekonomik refahının artmasına katkı sunacağını kaydetti.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'daki İpekyolu üzerinde bulunan tarihi şehirlerin dünya turizm piyasasında karşılık bulacaklarına inandıklarını dile getiren Kocaman, "2020 yılı itibarıyla 1 milyon turistin bölgeye gelmesini bekliyoruz. Çünkü Uzak Doğu ve Çin piyasasına baktığımızda 2020 yılı itibarıyla Çin dünyaya yaklaşık 130 milyon turist verecek. Bunun yüzde 0,5’ni veya 650 bin kişiyi bölgeye yönlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye 80 milyon nüfuslu bir pazar. Anadolu Türkü'nün Türkistan Türkü ile buluşmasını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Kocaman, geçen yıl Air Astana ve Türk Havayolları şirketlerinin destekleriyle 18 ülkeden 59 tur operatörü ve gazetecilerin katılımıyla deneme turları gerçekleştirdiklerini, bu yıl ağustos ve eylül aylarında da 1-2 tur gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Kocaman Türk Konseyi

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