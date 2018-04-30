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"1. Model İİT Diplomatik Simülasyon Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

İstanbul'da gerçekleştirilen ve dört gün süren liseler için "1. Model İİT Diplomatik Simülasyon Programı", Kudüs'ün Filistin'in daimi başkenti olduğuna dair sonuç bildirgesinin okunmasıyla son buldu

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Forumu (İKGF-Dİ) ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde organize edilen liseler için "1. Model İİT Diplomatik Simülasyon Programı" sona erdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kapanış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada, İİT'nin dünyada Müslümanların ortak sesinin çıkması konusunda ciddi çalışma içinde olduğunu söyledi.

Bu tür toplantıların niçin ve neden yapıldığının iyi konuşulması gerektiğini belirten Tekin, "Toplantıları yaparak gençlerimizi yetiştireceğiz. Önemli olan gençlerimizin sağlıklı olarak iyi yetişmiş olmalarıdır. Umarım gençlerimiz her anlamda yetkin ve donanımlı olarak yetişmiş olarak her ortamda İslam dünyasının, Müslümanların sorunlarını takip ederler. İslam dünyasının bütün tezlerini, dünyaya sağlıklı bir şekilde dile getirirler." dedi.

Türkiye'nin Kudüs'ün durumu başta olmak üzere Müslümanların tüm değerlerine sahip çıktığını aktaran Tekin, "Şu anda bu değerlere sahip çıkıyoruz. Biz, bu değerleri siz gençlerle paylaşmazsak, çerçeveyi çizmezsek gelecek kuşaklar bu değerlerden bihaber olarak yetişecek. Onun için orta öğretim çağında yani lise sıralarında bu değerlere sahip çıkılması gerçekten çok önemli. Üniversiteler artık bu işler için çok geç. Bu nedenle İİT'nin gençlik örgütlemesinin bu konuda çalışmalar yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

- "Gençler, Müslümanların her sorunuyla ilgileniyor"

İKGF-Dİ Başkanı Elşad İskandarov da bu yıl gerçekleşen 1. Model İİT Diplomatik Simülasyon Programı'nın ana temasının "Kudüs-ü Şerif'in Uluslararası Statüsünün ve İslam Karakterinin Korunması" olduğunu kaydetti.

Liseleri konu alan çalışmanın perde gerisinde 7 yıllık bir süreç olduğunu, gençlerin bir araya geldiği zirvelerin öncelikle üniversiteler arasında başladığını hatırlatan İskandarov, "Üniversite gençliği arasında gerçekleşen toplantılar artık liselere kadar inmiş oldu. Biz bu tür toplantıların yapılmasından dolayı son derece memnunuz. Çünkü gençliğimiz Kudüs başta olmak üzere Müslümanların her türlü sorunuyla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdülkerim el-Katip, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Şaban Kurt da birer konuşma yaparak, zirvenin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından dört farklı ülkeden dört öğrenci hazırlanan sonuç bildirgesini Arapça olarak okudu. Sonuç bildirgesinde, Kudüs'ün Filistin'in daimi başkenti olduğuna vurgu yapıldı.

40 ülkeden 173 öğrencinin katıldığı ve dört gün süren zirvenin kapanışında "Diplomatik Simülasyon Programı"nı kazanan delege ve delegasyonlara ödüller verildi.

Program, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ile İKGF-Dİ arasında protokol imzalanmasıyla sona erdi.

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