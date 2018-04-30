İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Forumu (İKGF-Dİ) ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde organize edilen liseler için "1. Model İİT Diplomatik Simülasyon Programı" sona erdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kapanış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada, İİT'nin dünyada Müslümanların ortak sesinin çıkması konusunda ciddi çalışma içinde olduğunu söyledi.

Bu tür toplantıların niçin ve neden yapıldığının iyi konuşulması gerektiğini belirten Tekin, "Toplantıları yaparak gençlerimizi yetiştireceğiz. Önemli olan gençlerimizin sağlıklı olarak iyi yetişmiş olmalarıdır. Umarım gençlerimiz her anlamda yetkin ve donanımlı olarak yetişmiş olarak her ortamda İslam dünyasının, Müslümanların sorunlarını takip ederler. İslam dünyasının bütün tezlerini, dünyaya sağlıklı bir şekilde dile getirirler." dedi.

Türkiye'nin Kudüs'ün durumu başta olmak üzere Müslümanların tüm değerlerine sahip çıktığını aktaran Tekin, "Şu anda bu değerlere sahip çıkıyoruz. Biz, bu değerleri siz gençlerle paylaşmazsak, çerçeveyi çizmezsek gelecek kuşaklar bu değerlerden bihaber olarak yetişecek. Onun için orta öğretim çağında yani lise sıralarında bu değerlere sahip çıkılması gerçekten çok önemli. Üniversiteler artık bu işler için çok geç. Bu nedenle İİT'nin gençlik örgütlemesinin bu konuda çalışmalar yapacağına inanıyorum." diye konuştu.