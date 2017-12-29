1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Yılbaşı tatili yapılacak mı?

Bir yılı daha bitiriyoruz. 2017'ye bu hafta sonu veda edeceğiz ve yeni haftaya 2018'in ilk günü ile başlayacak. Tabii yeni yıl demek yılbaşı tatili demek. Bu yıl yılın ilk günü yani yılbaşı tatili olan 1 Ocak, Pazartesi gününe denk geliyor.
Bu sorunun cevabı evet. 1 Ocak günü yani yılbaşı resmi tatildir ve resmi tatillerde okullar kapalıdır. Bu durumda öğrenciler hafta sonu ile beraber 3 gün tatil yapabilecekler.
2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAKVİMİ
2017-2018 eğitim öğretim yılı,18 Eylül 2017 Pazartesi başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.
2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.
2018'DE RESMİ TATİLLER
1 dışında 2018'de okullların kapalı olacak pek çok resmi tatil bulunuyor. 2018'de resmi tatiller ve denk geldikleri hafta günleri şu şekilde olacak:
1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe)
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma)
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi)
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar)
15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar)
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi)
21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı)
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba)
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe)
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma)
30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)
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