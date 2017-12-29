HABER

1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Yılbaşı tatili yapılacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 15:47 | Son Güncelleme 29 dakika önce

2017'nin sona ermesine ve yeni yıla girmemize sadece bir haftasonu kaldı. Sıradaki Pazartesi, 2018'in ilk günü olacak. Peki yılbaşı tatili okullar için geçerli mi? Yani 1 Ocak 2018'de okullar tatil mi, öğrenciler okula gidecek mi?

1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Yılbaşı tatili yapılacak mı?

Bir yılı daha bitiriyoruz. 2017'ye bu hafta sonu veda edeceğiz ve yeni haftaya 2018'in ilk günü ile başlayacak. Tabii yeni yıl demek yılbaşı tatili demek. Bu yıl yılın ilk günü yani yılbaşı tatili olan 1 Ocak, Pazartesi gününe denk geliyor.

1 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Bu sorunun cevabı evet. 1 Ocak günü yani yılbaşı resmi tatildir ve resmi tatillerde okullar kapalıdır. Bu durumda öğrenciler hafta sonu ile beraber 3 gün tatil yapabilecekler.

2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAKVİMİ

2017-2018 eğitim öğretim yılı,18 Eylül 2017 Pazartesi başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

2018'DE RESMİ TATİLLER

1 dışında 2018'de okullların kapalı olacak pek çok resmi tatil bulunuyor. 2018'de resmi tatiller ve denk geldikleri hafta günleri şu şekilde olacak:

1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe)

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma)

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi)

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar)

15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar)

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi)

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı)

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba)

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe)

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma)

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okul yılbaşı yeni yıl okullar tatil mi 2018 resmi tatiller

En Çok Okunan Haberler

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Göl canavarı ortaya çıktı!

Göl canavarı ortaya çıktı!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahraman ilan edilmişti, FETÖ'cüyüm diye teslim oldu! Sorgusunda önemli bilgiler verdi

Kahraman ilan edilmişti, FETÖ'cüyüm diye teslim oldu! Sorgusunda önemli bilgiler verdi

KHK şoku! 30 işçinin sevinci kısa sürdü, gelen telefonla yıkıldılar!

KHK şoku! 30 işçinin sevinci kısa sürdü, gelen telefonla yıkıldılar!

Cumhuriyet gazetesi davasında flaş tahliye

Cumhuriyet gazetesi davasında flaş tahliye

Trabzon'un Maçka ilçesindeki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi

Trabzon'un Maçka ilçesindeki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi

İstanbul'da ağır tonajlı taşıtlara yılbaşı yasağı

İstanbul'da ağır tonajlı taşıtlara yılbaşı yasağı

Yapılan anonsa rağmen sonunu hazırladı! Sığınaktan çıkan terörist askere ateş açtı

Yapılan anonsa rağmen sonunu hazırladı! Sığınaktan çıkan terörist askere ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.