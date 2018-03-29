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“1 Okul 3 Lisan” programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) proje sınıfı öğrencileri, “1 Okul 3 Lisan” programı düzenledi.

“1 Okul 3 Lisan” programı

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) proje sınıfı öğrencileri, “1 Okul 3 Lisan” programı düzenledi. Bu sene üçüncüsü gerçekleşen programda öğrencilerin Arapça ve İngilizce dillerine hakimiyetleri dikkat çekti.
Arapça Koordinatörü Mustafa Akgün ve İngilizce Öğretmeni Nurcan Karakaş’ın önderliğinde hazırlanan programa öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Tiyatro, şiir, müzik, kısa film, hitabet, halk dansları gibi birçok alanda öğrencilerin hünerlerini sergiledikleri programı seyirciler büyük bir ilgi ile izledi.
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. “1 Okul 3 Lisan” programı her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden farklı içerikleri ile dolu dolu geçti. Atakum Anadolu İHL Öğrencileri, Arapça, İngilizce ve Türkçe ilahiler seslendirdi, yine 3 dilde şiirler okudu, adalet ve paylaşım konulu tiyatro ayetlerle aktarıldı, ney, keman ve gitar eşliğinde müzik ziyafeti verdi. ‘Yanarak mı, donarak mı ölmek?’ konulu İngilizce röportaj ve öğretmen- öğrenci ilişkileri ile ilgili trajikomik bir kısa film sunuldu.
Programının sonunda konuşan Atakum Anadolu İHL Müdürü Zahit Köseoğlu Arapça, Türkçe, İngilizce şeklinde gerçekleşen ve bir Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi klasiği haline gelen “1 Okul 3 Lisan” isimli programın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.
Program, öğretmen, öğrenciler ve velilerin sahnede toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

“1 Okul 3 Lisan” programı

“1 Okul 3 Lisan” programı

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