1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Denizlerdeki egemenliğin perçinlendiği bu tarihin 92. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Şahin, "1 Temmuz denizlerdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın simgesi ve Türk denizcisinin en büyük bayramıdır. Milletimizin denizlerdeki egemenlik haklarını geri alarak yurttaşlarımızın hizmetine sunan Kabotaj Kanunu, deniz kaynaklarımızın kullanılması ve denizciliğimizin gelişmesi için önemli bir süreci başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Meydanı'nda kurulan etkinlik alanındaki törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Denizcilik ve Kabotaj Kanunu ile milli mücadelenin sonrasında kazanılan bağımsızlık ve hakimiyetin karasularda da ilan edildiğini vurguladı.

Denizcilik sektörünün ülke ekonomileri için lokomotif olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Anadolu'ya yerleşmeye başladığımız tarihten itibaren denize yönelmiş ve yaklaşık bin yıldır denizcilikte söz sahibi olmuş bir milletin mensubu olarak zengin potansiyelimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi, denizcilik sektöründeki ilerlemenin ve dünya deniz taşımacılığındaki payımızın daha da arttırılması ülkemizin en önemli hedeflerindendir. Türkiye'nin Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya arasında bir köprü konumunda olması sahip olduğu taşımacılık koridorlarıyla stratejik olarak diğer ülkelere göre daha avantajlı konumu bizler için rehber olmalıdır." diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarı Suat Hayri Aka da Kabotaj Kanunuyla Türk denizciliğinin geliştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünya deniz ticaretini kontrol eden 30 büyük ülke içinde 14. sıradadır. 177 uluslararası ticarete açık limana sahiptir. Hopa'dan İskenderun'a kadar çeşitli büyüklüklerde, çeşitli amaçlarla inşa edilmiş 177 deniz tesisine sahibiz. 50'nin üzerinde marina, 25 bin yat bağlama kapasitesiyle dünyanın önemli deniz turizmi ülkelerinde biriyiz. 112 bin aktif gemi adamıyla Çin'den sonra dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ülkelerden biriyiz. Askeri denizciliğimiz bir yana ticari denizciliğimizde de çok önemli gelişmeler yaşadık. Dış ticaretimiz yaklaşık 340 milyar dolar, bunun 200 milyar dolarlık kısmı deniz yoluyla taşınıyor. Bu da 450 milyon tona yakın yük hareketi demektir. 80 tersane ile dünyanın önemli gemi inşa ülkelerinden biri haline geldik. Mega yat inşaatında dünyada üçüncüyüz. 22 adet Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarında yani can, mal, işçi hakları, çalışma standartları açısından uluslararası standartlara en uygun seviyede gemi sökümü yapan Akdeniz'deki, Avrupa'daki tek ülkeyiz."