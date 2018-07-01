Bursa, Balıkesir ve Yalova'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla törenler yapıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki İskele Meydanı'nda düzenlenen törende, Liman Başkanı Veysel Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yaşar, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren kanunla yabancılara uygulanan imtiyazların sona erdiğini, Türkiye sahillerinin bir noktasından diğer noktasına yük ve yolcu taşımacılığı, limancılık, balıkçılık gibi iş ve işlemlerin Türk bayrağı taşıyan gemiler ve Türk vatandaşlarına verildiğini anımsattı.
Bunun bir zafer olduğunu vurgulayan Yaşar, "Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kazanılan denizcilik alanındaki en büyük zafer sayılan bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle bayram olarak kutlanmaktadır. Dünya ticaretinin yüzde 80'i ülkemizin ise yüzde 90'ı ithalat ve ihracatını deniz yolu ile sağlamaktadır. Kıtalara ve okyanuslara açılan bir köprü konumundaki ülkemizde denizciliğin önemi büyüktür." diye konuştu.
Törenin ikinci kısmında, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve protokol üyeleri, Sahil Güvenlik botundan deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.
Daha sonra yüzme yarışları ve yağlı direkten bayrak kapma yarışı yapıldı. 18 yıldır olduğu gibi direkten bayrağı yine Ferdi Tabak aldı. Yüzme yarışlarında da dereceye girenlere ödül verildi.
- Balıkesir
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törende, Ayvalık Liman Başkan Vekili Günhur Şanlı, anıta çelenk sundu. Program kapsamında Ayvalık Belediye Bandosu eşliğinde marş ve eserler seslendirildi.
Daha sonra 100 metre serbest büyükler, gençler, yıldızlar ve engelliler yüzme yarışları düzenlendi. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
Etkinlik kapsamında düzenlenen yağlı direkten bayrak alma yarışları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaran ve su altı ekipleri ile Setur Marina ve Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü yelkencileri de gösteri sundu.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, gaziler, şehit aileleri, diğer ilgililerin katıldığı tören, şehit denizciler için denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.
- Yalova
Yalova'da da Liman Başkanlığınca program düzenledi.
Etkinlikler kapsamında protokol, Yalova İskelesi'nden kalkan tekneyle denize açılarak "Yürüyen Köşk" açıklarına geldi.
Burada Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Ali Çelik, Liman Başkan Vekili Yiğit Müstecaplıoğlu denize çelenk bıraktı.
Kutlamaya, deniz polisi tekneleri, deniz motorları ve balıkçı tekneleri de katıldı.
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