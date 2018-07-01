Bursa, Balıkesir ve Yalova'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla törenler yapıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki İskele Meydanı'nda düzenlenen törende, Liman Başkanı Veysel Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yaşar, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren kanunla yabancılara uygulanan imtiyazların sona erdiğini, Türkiye sahillerinin bir noktasından diğer noktasına yük ve yolcu taşımacılığı, limancılık, balıkçılık gibi iş ve işlemlerin Türk bayrağı taşıyan gemiler ve Türk vatandaşlarına verildiğini anımsattı.

Bunun bir zafer olduğunu vurgulayan Yaşar, "Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kazanılan denizcilik alanındaki en büyük zafer sayılan bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle bayram olarak kutlanmaktadır. Dünya ticaretinin yüzde 80'i ülkemizin ise yüzde 90'ı ithalat ve ihracatını deniz yolu ile sağlamaktadır. Kıtalara ve okyanuslara açılan bir köprü konumundaki ülkemizde denizciliğin önemi büyüktür." diye konuştu.

Törenin ikinci kısmında, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve protokol üyeleri, Sahil Güvenlik botundan deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.