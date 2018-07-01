HABER

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Bursa, Balıkesir ve Yalova'da törenler düzenlendi

Bursa, Balıkesir ve Yalova'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla törenler yapıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki İskele Meydanı'nda düzenlenen törende, Liman Başkanı Veysel Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yaşar, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren kanunla yabancılara uygulanan imtiyazların sona erdiğini, Türkiye sahillerinin bir noktasından diğer noktasına yük ve yolcu taşımacılığı, limancılık, balıkçılık gibi iş ve işlemlerin Türk bayrağı taşıyan gemiler ve Türk vatandaşlarına verildiğini anımsattı.

Bunun bir zafer olduğunu vurgulayan Yaşar, "Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kazanılan denizcilik alanındaki en büyük zafer sayılan bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle bayram olarak kutlanmaktadır. Dünya ticaretinin yüzde 80'i ülkemizin ise yüzde 90'ı ithalat ve ihracatını deniz yolu ile sağlamaktadır. Kıtalara ve okyanuslara açılan bir köprü konumundaki ülkemizde denizciliğin önemi büyüktür." diye konuştu.

Törenin ikinci kısmında, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve protokol üyeleri, Sahil Güvenlik botundan deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Daha sonra yüzme yarışları ve yağlı direkten bayrak kapma yarışı yapıldı. 18 yıldır olduğu gibi direkten bayrağı yine Ferdi Tabak aldı. Yüzme yarışlarında da dereceye girenlere ödül verildi.

- Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törende, Ayvalık Liman Başkan Vekili Günhur Şanlı, anıta çelenk sundu. Program kapsamında Ayvalık Belediye Bandosu eşliğinde marş ve eserler seslendirildi.

Daha sonra 100 metre serbest büyükler, gençler, yıldızlar ve engelliler yüzme yarışları düzenlendi. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yağlı direkten bayrak alma yarışları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaran ve su altı ekipleri ile Setur Marina ve Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü yelkencileri de gösteri sundu.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, gaziler, şehit aileleri, diğer ilgililerin katıldığı tören, şehit denizciler için denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

- Yalova

Yalova'da da Liman Başkanlığınca program düzenledi.

Etkinlikler kapsamında protokol, Yalova İskelesi'nden kalkan tekneyle denize açılarak "Yürüyen Köşk" açıklarına geldi.

Burada Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Ali Çelik, Liman Başkan Vekili Yiğit Müstecaplıoğlu denize çelenk bıraktı.

Kutlamaya, deniz polisi tekneleri, deniz motorları ve balıkçı tekneleri de katıldı.

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Erciş'te Kadın ve Aile Plajı'nın açılışı yapıldıErciş'te Kadın ve Aile Plajı'nın açılışı yapıldı
Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandıProf. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Temmuz Kabotaj Bayramı Ayvalık Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.