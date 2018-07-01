1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere koç hediye edildi.

İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen kutlamalara, protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüzme, halat çekme ve yağlı direkten Türk bayrağı alma yarışmaları, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yarışmacıların yaklaşık bir saat süreyle direkten bayrağı almak için mücadele ettiği yarışmada, ilginç görüntüler oluştu. Yarışmada, Önder Akkaya aldığı bayrağı Vali Yardımcısı İzzet Ercan'a takdim etti.

Halat çekme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmalarında dereceye girenlere koç, yüzme yarışmasında dereceye girenlere ise altın hediye edildi.

Vali Yardımcısı İzzet Ercan, yarışmacılara ödüllerini vererek, dereceye girenleri tebrik etti.

