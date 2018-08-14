Samsun'da satışa çıkarılan 2 yaşında ve 1 ton 100 kilo ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa, 18 bin liraya satıldı.

Canik ilçesine bağlı Kızılova köyündeki aile çiftliğinde büyükbaş hayvan besleyen Mehmet Sezen, hayvanların bir bölümünü kurban pazarına getirdi.

Sezen, kurbanlık pazarının 1 ton 100 kilo ağırlığı ile en büyük kurbanlığı olan "Paşa" isimli boğasını da satışa sundu.

Paşa'ya 22 bin lira isteyen Sezen, boğasını, pazarlığın ardından 18 bin liraya sattı.

Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Aile çiftliğindeki 100 büyükbaş hayvandan 25'ini bu yıl Kurban Bayramı için satışa çıkardığını anlatan Sezen, şunları kaydetti:

"Bütün hayvanlarımızı özenle beslemeye, yetiştirmeye çalışıyoruz. Paşa, daha 1 yaşındayken diğer hayvanların arasında cüssesiyle dikkati çekiyordu. Biz de güzel bir kurbanlık olacağını düşündük. 2018 yılının Kurban Bayramı'nda ahırımızın en büyük kurbanı olarak satışa sunduk. Alıcısına hayırlı olsun."

Paşa'nın bakımını kendisinin yaptığını dile getiren Sezen, "Paşa çok uysal bir hayvan ama bakımı çok zor. Günde 12 kilogram besi yemi ve 40 litre su tüketiyor. Yürümekte zorluk çektiği için onu hiç ahırdan dışarı çıkarmadık. İlk kez pazara getirdik ve 1 saat içinde de satıldı." ifadelerini kullandı.

