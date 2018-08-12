HABER

1 tonluk kurban "Gladyatör" 15 bin liraya satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da hayvan pazarında görücüye çıkan "Gladyatör" isimli 1 tonluk kurbanlık dana 15 bin liraya alıcı buldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki hayvan pazarında satışa çıkarılan "Gladyatör" isimli 1 tonluk kurbanlık dana, 15 bin liraya satıldı.

İlçede Kızık köyü yolu üzerinde kurulan hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Çevre belde ve köylerden pazara gelen hayvan satıcıları, yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları görücüye çıkarıyor.

Pazarın en gözde kurbanlığı 1 tonluk "Gladyatör" isimli simentel cinsi dana, bugün 15 bin liraya alıcısını buldu.

Kurbanlığın sahibi Kamil Türkavcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarın en büyük hayvanı olan Gladyatör'ü 2 yılda yetiştirdiklerini söyledi.

Türkavcı, kurban fiyatlarının bu yıl çok uygun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Pazar bu yıl geçen yıl ile aşağı yukarı aynı. Her bütçeye göre hayvan bulunuyor. Vatandaşlar piyasayı araştırıyor. Fiyatlar yerli büyükbaş hayvanlar için 4 bin liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor. Bizim yetiştirdiğimiz 1 tonluk "Gladyatör " isimli danayı 15 bin liraya sattık. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun."

- “Dolara değil, kurbanlığa para yatırsınlar”

Hayvan yetiştiricisi Ali Sarı da pazardaki kurbanlık fiyatlarının çok pahalı olmadığını belirterek, “Paraları dolara yatırmasınlar, gelip kurbanlıklarını alsınlar. Fiyatlar çok uygun. Kurbanda et yesinler.” diye konuştu.

PARTNERAşık oldu herkes onu tanıdıAşık oldu herkes onu tanıdı
500 kontenjan için 3 günde 30 bin 756  başvuru500 kontenjan için 3 günde 30 bin 756  başvuru
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar varFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 tonluk kurbanlık kurbanlık

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan Trump'ın yanında görüldü

Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan Trump'ın yanında görüldü

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Adnan Oktar'la ilgili flaş iddia: 400 yılla yargılanacak

Adnan Oktar'la ilgili flaş iddia: 400 yılla yargılanacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.