ÇANAKKALE (AA) - Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20. yılı dolayısıyla ilan edilen "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında "1. Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları" düzenlendi.

Dünyaya Troya'dan hoşgörü ve barış mesajlarının verilmesi temasıyla düzenlenen etkinlik, Troya Antik Kenti'ndeki tahta Troya Atı önünde başladı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Troya'nın Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluştuğu dünyanın birçok imparatorluğuna ilham veren, üst üste 9 şehrin kurulduğu, 5 bin yıllık bir kültür mirası olduğunu söyledi.

Troya'nın destanların, aşk öykülerinin, mücadelelerin yaşandığı dostluk ve kardeşliklerin kurulduğu eşsiz topraklar olduğunu belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Destanlarda Troya'ya zenginliği rüzgarların getirdiği söylenir. Bereketin, zenginliğin, dostluğun rüzgarla taşındığı kültürlerin de destanlarla nesilden nesle aktarıldığı bu topraklarda bugün de burada kendisi de bir görme engelli olan ancak dünya tarihinin en önemli destanlarından İlyada ve Odesa destanını kaleme alan İzmirli ozan Homeros’un destanını okumak üzere dünyanın farklı ülkelerinden ilimize teşrif ederek Çanakkale’de bir araya gelerek bereketi ve zenginliği Troya'ya tekrar sizler getirmiş bulunuyorsunuz."