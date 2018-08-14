HABER

"1. Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:42 | Son Güncelleme

Çanakkale'de iki gün sürecek etkinlikte 250 görme engelli, İlyada Destanı'ndan bölümleri Braille alfabesiyle okuyarak dünyaya barış mesajı verecek

ÇANAKKALE (AA) - Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20. yılı dolayısıyla ilan edilen "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında "1. Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları" düzenlendi.

Dünyaya Troya'dan hoşgörü ve barış mesajlarının verilmesi temasıyla düzenlenen etkinlik, Troya Antik Kenti'ndeki tahta Troya Atı önünde başladı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Troya'nın Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluştuğu dünyanın birçok imparatorluğuna ilham veren, üst üste 9 şehrin kurulduğu, 5 bin yıllık bir kültür mirası olduğunu söyledi.

Troya'nın destanların, aşk öykülerinin, mücadelelerin yaşandığı dostluk ve kardeşliklerin kurulduğu eşsiz topraklar olduğunu belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Destanlarda Troya'ya zenginliği rüzgarların getirdiği söylenir. Bereketin, zenginliğin, dostluğun rüzgarla taşındığı kültürlerin de destanlarla nesilden nesle aktarıldığı bu topraklarda bugün de burada kendisi de bir görme engelli olan ancak dünya tarihinin en önemli destanlarından İlyada ve Odesa destanını kaleme alan İzmirli ozan Homeros’un destanını okumak üzere dünyanın farklı ülkelerinden ilimize teşrif ederek Çanakkale’de bir araya gelerek bereketi ve zenginliği Troya'ya tekrar sizler getirmiş bulunuyorsunuz."

Konuşmaların ardından "1. Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları"na geçildi.

İki gün sürecek etkinlikte 20 ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 250 görme engelli, Homeros'un Troya Efsanesi'ni anlattığı, dünya edebiyatının en önde gelen eserleri arasında gösterilen İlyada Destanı'ndan bölümleri özel olarak oluşturulan Braille alfabesiyle okuyarak, dünyaya barış mesajı verecek.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Dünya Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Friedrich Schröder, Türkiye Körler Federasyon Başkanı Turhan İçli, Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şube Başkanı İbrahim Batdal katıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldıTSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı
Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralıBursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.