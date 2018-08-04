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"1. Ulusal Van Denizini Pedallıyoruz" bisiklet etkinliği başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:08 | Son Güncelleme

Van Gölü aktivisti Erdoğan Özel: - "Van Gölü çevresi bisiklet parkuruna çok uygun, bunu turizme kazandırmak istiyoruz"

BİTLİS (AA) - Van Gölü aktivistleri tarafından Van Gölü’nün temiz tutulması ve turizme kazandırılması amacıyla başlatılan "1. Ulusal Van Denizini Pedallıyoruz" bisiklet etkinliği, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başladı.

Ülkenin farklı illerinden gelen 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Van Gölü çevresindeki 450 kilometrelik yol bisikletle gezilecek.

Farklı noktalarda kamp kuracak sporcular güzergahlarındaki Bitlis ve Van'a bağlı ilçelerin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacak.

Etkinliğe katılan Van Gölü aktivisti Erdoğan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü aktivistlerle bir araya geldiklerini ifade ederek, bisiklet parkuruna uygun olan göl çevresini bisikletle gezeceklerini anlattı.

Etkinliğin farkındalık faaliyeti olduğunu belirten Özel, "Dört noktada kamp kuracağız. 450 kilometre olan Van Gölü çevresini bisiklet ile gezeceğiz. Van Gölü çevresi bisiklet parkuruna çok uygun, bunu turizme kazandırmak istiyoruz. Türkiye’de ilk defa bir göle verilen mavi bayraklı plaja gideceğiz. Urartulardan kalan tarihi yerleri gezdikten sonra dünyanın ikinci büyük krateri olan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret edeceğiz. 8 Ağustos'ta Bitlis’in kurtuluşu programı ile etkinliği sonlandıracağız." diye konuştu.

Sivas Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir de etkinliğe üç kişiyle katıldıklarını ifade ederek, "Van Gölü çevresi gerçekten çok güzel, sakin ve bakımlı. Tüm geziseverler ve tatilcilere bu bölgeyi ziyaret etmelerini tavsiye ediyor, misafirperverliklerinden dolayı bölge halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara'dan katılan sporculardan Neşe Acar da bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekerek, herkesin doğaya sahip çıkmasını istedi.

Etkinliğe katılan tek kadın sporcu olduğunu dile getiren Acar, "Ülkemize sahip çıkalım, vatanımızın birliği bütünlüğü için çalışalım." ifadesini kullandı.

Dağcı Tarık Bünyamin de bölge halkının misafirperver olduğunu belirterek, "Farkındalık oluşturmak, Van Gölü temiz kalsın, mavi kalsın diye yurdumuzun birçok yerinden gelen arkadaşlarımızla Van Gölü çevresini pedallayacağız. Bölge muhteşem bir bölge, turizme kazandırılması gerektiğine inanıyorum." dedi.

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Adilcevaz bisiklet Pedal Van Gölü

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