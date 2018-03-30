"1. Uluslararası Aşık Zülali Anma Programı"

Bursa'da, "1'inci Uluslararası Aşık Zülali Anma Programı" kapsamında 11 saz ustası aşık Bursalı müzikseverlerle buluştu.
Bursa Posoflular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 11 aşığın yanı sıra bir grup akademisyen ve şair de katıldı.
Erzurum, Kars, Azerbaycan, Ardahan ve Bursa gibi illerden gelen aşıklar, Aşık Zülali'nin eserlerini ve şiirlerini sanatseverlerle paylaştı.
Programda, Aşık Temel Turabi, Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Menteşeli Cengiz Erdem Usanmaz, Sevil Hıdırova ve Yahya Bircan gibi aşıklar performanslarını sergiledi.
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