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"1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 20:18 | Son Güncelleme

KTÜ'de düzenlenen ve 2 gün sürecek sempozyumda 20 akademisyen sunum yapacak

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) düzenlenen ve 2 gün sürecek "1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu" başladı.

Üniversitenin Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfınca, Trabzon Valiliği himayesinde, Ortahisar Belediyesi ve KTÜ iş birliğinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında Trabzon Valisi Yücel Yavuz bir konuşma yaptı.

Vali Yavuz, geçmişiyle ve tarihiyle bağ kurmamış milletlerin ayakta kalamayacağını belirterek, sempozyumla Kanuni Sultan Süleyman Haftası etkinliklerinin uluslararası mahiyet kazandığını anlattı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın tarihteki önemine işaret eden Yavuz, etkinliklerinin milletin tarihiyle bağ kurması açısından önemli olduğuna işaret etti.

Yavuz, açılış konuşmalarının ardından Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Janos Hovari'ye çeşitli hediyeler takdim etti.

Bilim insanları, araştırmacılar, eğitimciler ve öğrencilerin bir araya getirilmesi amaçlanan ve 2 gün sürecek sempozyumda 20 akademisyen sunum yapacak.

Sempozyumdaki panellerde, "Zigetvar önünde Kanuni", "Geçmişten günümüze Batı ile ilişkiler", "Hukuk tarihi açısından Kanuni dönemi", "İmparatorluktan günümüze Trabzon", "Sultan Süleyman ve Trabzon", Kanuni döneminin deniz politikaları" ve "Türk-Macar ilişkilerinden kesitler" konuları ele alınacak.

Sempozyuma, Yavuz, Hovari'nin yanı sıra Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı yetkilileri ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

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1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Janos Hovari Trabzon Trabzon Valisi Yücel Yavuz

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