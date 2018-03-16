HABER

"1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu" düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Baki: "Çok yönlü kişiliği ile iz bırakan Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman günümüzde hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih ve edebiyat gibi sosyal bilimlerin ilgi odağı olmaya devam etmektedir"

Trabzon'da, "1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu" organize edilecek.

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Baki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak Trabzon Valiliği himayesinde, Ortahisar Belediyesinin desteği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğinde, "1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu" düzenleneceğini söyledi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı da olan Baki, Şehzade Süleyman olarak 27 Nisan 1495'te Trabzon'da doğan, 15 yaşına kadar Trabzon'da yaşayan ve eğitiminin büyük bölümünü burada tamamlayan Kanuni'nin devlet adamlığı, komutanlığı, şairliği ve kanun yapıcılığı yönleriyle "Muhteşem Süleyman" olarak anıldığını belirterek, "Batıda ise 'Magnificent Suleyman' olarak iz bırakmıştır. Çok yönlü kişiliği ile iz bırakan Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman günümüzde de hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih ve edebiyat gibi sosyal bilimlerin ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Bu amaçla sempozyumun ana teması '21. Yüzyılda Kanuni'yi anlamak' olarak belirlendi." dedi.

Sempozyumun, ulusal ve uluslararası alanda bilim insanlarını, araştırmacıları, eğitimcileri ve öğrencileri panel, sözlü sunumlar, poster ve sergiler vasıtasıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlendiğine dikkati çeken Baki, "Sempozyumda siyaset bilimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, tarih, sanat tarihi, edebiyat, sağlık, eğitim alanlarında her türlü özgün akademik çalışmalara yer verilecek. Bu kapsamda panelistlerden, sözlü bildiri ve poster sahiplerinden katılım ücreti alınmayacak." diye konuştu.

Baki, sempozyumun açılış töreninin 24 Nisan'da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirileceğine işaret ederek, sempozyum kapsamında 5 panel düzenleneceğini aktardı.

Kanuni'nin, Macaristan'ın Zigetvar kentindeki mezarını bulan akademik ekibin düzenleyeceği "Zigetvar Önünde Kanuni" konulu panelin yanı sıra "Geçmişten Günümüze Batı ile İlişkiler", "Hukuk Tarihi Açısından Kanuni Dönemi", "İmparatorluktan Cumhuriyete Trabzon: Kaynaklar, Mekan ve Şahsiyetler", "Türk Macar İlişkilerinden Kesitler" konulu paneller de organize edileceğini ifade eden Baki, bu panellerde 20 akademisyenin sunum yapacağını kaydetti.

Baki, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da sempozyuma çağrılı konuşmacı olarak katılacağını ve sempozyumun 26 Nisan'da sona ereceğini sözlerine ekledi.

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurduAfrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydiHain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi
Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pro Trabzon Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.