"1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu" düzenlenecek

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı da olan Baki, Şehzade Süleyman olarak 27 Nisan 1495'te Trabzon'da doğan, 15 yaşına kadar Trabzon'da yaşayan ve eğitiminin büyük bölümünü burada tamamlayan Kanuni'nin devlet adamlığı, komutanlığı, şairliği ve kanun yapıcılığı yönleriyle "Muhteşem Süleyman" olarak anıldığını belirterek, "Batıda ise 'Magnificent Suleyman' olarak iz bırakmıştır. Çok yönlü kişiliği ile iz bırakan Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman günümüzde de hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih ve edebiyat gibi sosyal bilimlerin ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Bu amaçla sempozyumun ana teması '21. Yüzyılda Kanuni'yi anlamak' olarak belirlendi." dedi.

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Baki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak Trabzon Valiliği himayesinde, Ortahisar Belediyesinin desteği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğinde, "1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu" düzenleneceğini söyledi.

Sempozyumun, ulusal ve uluslararası alanda bilim insanlarını, araştırmacıları, eğitimcileri ve öğrencileri panel, sözlü sunumlar, poster ve sergiler vasıtasıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlendiğine dikkati çeken Baki, "Sempozyumda siyaset bilimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, tarih, sanat tarihi, edebiyat, sağlık, eğitim alanlarında her türlü özgün akademik çalışmalara yer verilecek. Bu kapsamda panelistlerden, sözlü bildiri ve poster sahiplerinden katılım ücreti alınmayacak." diye konuştu.

Baki, sempozyumun açılış töreninin 24 Nisan'da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirileceğine işaret ederek, sempozyum kapsamında 5 panel düzenleneceğini aktardı.

Kanuni'nin, Macaristan'ın Zigetvar kentindeki mezarını bulan akademik ekibin düzenleyeceği "Zigetvar Önünde Kanuni" konulu panelin yanı sıra "Geçmişten Günümüze Batı ile İlişkiler", "Hukuk Tarihi Açısından Kanuni Dönemi", "İmparatorluktan Cumhuriyete Trabzon: Kaynaklar, Mekan ve Şahsiyetler", "Türk Macar İlişkilerinden Kesitler" konulu paneller de organize edileceğini ifade eden Baki, bu panellerde 20 akademisyenin sunum yapacağını kaydetti.

Baki, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da sempozyuma çağrılı konuşmacı olarak katılacağını ve sempozyumun 26 Nisan'da sona ereceğini sözlerine ekledi.