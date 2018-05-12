"1. Uluslararası Rumeli Sempozyumu"

KIRKLARELİ (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, "Hayatın başında, sonunda ve ortasında ihtiyaç duyduğumuz noktalarda hep sözlük öne çıkıyor. Bunun için sözlük çok önemlidir." dedi.
Kaçalin, Kırklareli Üniversitesi tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumda, "Sözlük ve Sözcük" konulu konuşmasında, bu tür sempozyumlarda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Sempozyumda tüm sorunların masaya yatırılacağını belirten Kaçalin, sözlük ve sözcük kullanımının önemli olduğunu ifade etti.
Sözlüklere her için başında ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Kaçalin, "Hayatın başında, sonunda ve ortasında ihtiyaç duyduğumuz noktalarda hep sözlük öne çıkıyor. Bunun için sözlük çok önemlidir. Biz de TDK olarak hep sözlükler üzerine çalışıyoruz. Yeni Türk edebiyatı dediğimizde biz hep '1839'dan sonra Batıya açılan edebiyat' diye anlıyoruz. Halbuki içinde bulunduğumuz hayatı yönlendiren edebiyat, skeçler, tiyatrolar, bunların hepsi yeni Türk edebiyatı konusuna giren hususlardır." diye konuştu.
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ise sempozyuma ev sahipliği yapman büyük bir mutluluk ve keyif aldıklarını dile getirerek, sempozyumların önemine değindi.
Sempozyum gün boyu oturumlarla devam edecek.
- TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin: - "Hayatın başında, sonunda ve ortasında ihtiyaç duyduğumuz noktalarda hep sözlük öne çıkıyor. Bunun için sözlük çok önemlidir"
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