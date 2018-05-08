"1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" başladı

SİİRT (AA) - Siirt'te gerçekleştirilen "1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" sinemaseverlerle buluştu. Siirt'in tanıtımına destek sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Valilik, Siirt Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından düzenlenen festivale, yerli ve yabancı yönetmenler, dizi ve sinema oyuncuları, yapımcılar ve sinema eleştirmenleri konuk oldu. Farklı ülkelerden gelen kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde kısa filmlerin yarışacağı festival kapsamında, panel, senaryo ve sinema atölyeleri, ücretsiz film gösterimleri festival takipçileriyle buluşacak. Başkanlığını Mahperi Uçar'ın üstlendiği festivalin jürisinde Tarkan Karlıdağ, Cengiz Bozkurt, Mehlika Çelik, Şafak Bakkalbaşıoğlu, Elif Dağdeviren ve Veli Çelik gibi isimler yer alıyor. Festivalin açılışı nedeniyle, TÜRGEV Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Ali Fuat Atik, en iyi tanıtımın görsel sanatlar ve sinema olduğunu söyledi. Siirt'in tanıtımı için festivalin yapıldığını ifade eden Atik, şöyle konuştu:

"Sinemanın, görsel sanatların şehrin tanıtımına ne kadar katkı sağladığını bizzat yaşamış birisi olarak böyle bir projenin Milletvekili Yasin Aktay ile mimarı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda Siirtli hemşehrilerimizden destek aldık. Artık Siirt terörle değil sanatla anılsın." AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay da sanatın, bir toplumun zarafetinin, inceliğinin en önemli göstergesi olduğunu belirtti. Bu güzel etkinliği hazırlamak için epeyce çalıştıklarını kaydeden Aktay, "Bu güzel etkinlikte, bu güzel sanatçıların buraya kadar teşrif etmesi dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada filmleriyle büyüdüğümüz, sergiledikleri müthiş karakterlerle sinemayı sevdiğimiz çok değerli Hülya Koçyiğit'i ağırlıyor olmaktan dolayı Siirt müstesna bir gün yaşıyor. Siirt, dağlarında, köylerinde, ırmaklarında destanların yazıldığı, kasidelerin okunduğu müthiş bir coğrafyadır. Bu coğrafya çok güzel sinema filmlerine, senaryolara her zaman ilham kaynağı olabilecek bir yerdir, nitekim olmuştur da."

Aktay, Siirt'te 5 gün boyunca sürecek kentin geçmiş tarihini, güzelliklerini belki ileriye taşıyacak bir ilgi yaşadıklarını vurguladı. Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, sinemayı kendilerine sevdiren, Türk sinemasının değerini artıran yıldızların Siirt'te olduğunu ifade ederek, "Hülya Koçyiğit, Bulut Aras ve isimlerini saymakla bitiremeyeceğim çok değerli sanatçılarımız aramızda olacak. Göksel konser verecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. Sinema sanatçısı Bulut Aras, Siirt'e ilk defa geldiğini belirterek, kentte güzel insanları görmekten, saygıdeğer insanlarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Aras, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ise Siirt'e gelmekten dolayı heyecan duyduğunu anlatarak, "Çünkü Siirt'te ilk defa bir film festivali yapılmakta. Kısa filmler sinemanın zaten temellerini oluşturur. Festivale ilgi göstermenizi ve filmleri izlemenizi umuyorum. Çünkü her biri emekle, sizlere beğendirmek için heyecanla çekildiler. Kazananları da yarışanları da şimdiden yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.