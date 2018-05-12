"1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" sona erdi

Başkanlığını Mahperi Uçar'ın üstlendiği festivalin jürisinde bulunan Tarkan Karlıdağ, Cengiz Bozkurt, Mehlika Çelik, Şafak Bakkalbaşıoğlu, Elif Dağdeviren ve Veli Çelik gibi isimlere AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay tarafından plaket takdim edildi.

Siirt'in tanıtımına destek sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Valilik, Siirt Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından düzenlenen festivale, yerli ve yabancı yönetmenler, dizi ve sinema oyuncuları, yapımcılar ve sinema eleştirmenleri konuk oldu.

Festivalin final gecesini yaşadıklarını ifade eden Taşkın, "En güzel tanıtım sinema ve görsel sanatla yapılır. İnşallah huzurumuz devam ettikçe, bu güzellikler hep devam edecek." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay ise, festivalin Siirt için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Kısa film festivalinin her yıl gerçekleşeceğini kaydeden Aktay, "Bu güzel organizasyonun ortaya çıkmasında herkesin gönüllü olarak emeği oldu. Herkes mutlu, sevinçli. Birbirinden güzel sanatçıların karşısında da onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum gerçekten." diye konuştu.

"Ömür Boyu Onur Ödülü"nü AK Parti Siirt Milletvekili Aktay'dan alan oyuncu Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney de, ödüle layık görüldüğünden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Güney, "Yılmaz Güney de bu toprakların çocuğuydu. Yılmaz Güney, bütün ömrü boyunca bu topraklardan, yaşadıklarından yola çıkarak filmler yaptı. Belki hatırlıyorsunuz 'Sürü' filmi dünyada pek çok ödül toplamıştı. Dünya sinema tarihine geçmiş 'Sürü' filmi Siirt'in Pervari ilçesinde çekildi. Ben bu anlamlı ve onur veren ödülü, onuruyla duran herkese ve onuru adına hiçbir zaman taviz vermemiş olan Yılmaz Güney adına alıyorum." ifadesini kullandı.

Final gecesinde oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Aktay ile türkü seslendirdi.

