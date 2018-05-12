SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen "1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" sona erdi.
Siirt'in tanıtımına destek sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Valilik, Siirt Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından düzenlenen festivale, yerli ve yabancı yönetmenler, dizi ve sinema oyuncuları, yapımcılar ve sinema eleştirmenleri konuk oldu.
Farklı ülkelerden kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde 450'nin üzerinde kısa filmin yarıştığı festivalde dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri verildi.
"Fabrika" filmiyle Batuhan Köksal birincilik, "Yolcu" filmiyle Cem Özay ikincilik ve "Korkuluk" filmiyle Osman Çakır üçüncülük ödülü aldı.
Başkanlığını Mahperi Uçar'ın üstlendiği festivalin jürisinde bulunan Tarkan Karlıdağ, Cengiz Bozkurt, Mehlika Çelik, Şafak Bakkalbaşıoğlu, Elif Dağdeviren ve Veli Çelik gibi isimlere AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay tarafından plaket takdim edildi.
Festivalin kapanışı nedeniyle 14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanvekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 5 gündür kentte muhteşem bir atmosfer olduğunu söyledi.
Festivalin final gecesini yaşadıklarını ifade eden Taşkın, "En güzel tanıtım sinema ve görsel sanatla yapılır. İnşallah huzurumuz devam ettikçe, bu güzellikler hep devam edecek." dedi.
AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay ise, festivalin Siirt için büyük bir adım olduğunu belirtti.
Kısa film festivalinin her yıl gerçekleşeceğini kaydeden Aktay, "Bu güzel organizasyonun ortaya çıkmasında herkesin gönüllü olarak emeği oldu. Herkes mutlu, sevinçli. Birbirinden güzel sanatçıların karşısında da onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum gerçekten." diye konuştu.
"Ömür Boyu Onur Ödülü"nü AK Parti Siirt Milletvekili Aktay'dan alan oyuncu Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney de, ödüle layık görüldüğünden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Güney, "Yılmaz Güney de bu toprakların çocuğuydu. Yılmaz Güney, bütün ömrü boyunca bu topraklardan, yaşadıklarından yola çıkarak filmler yaptı. Belki hatırlıyorsunuz 'Sürü' filmi dünyada pek çok ödül toplamıştı. Dünya sinema tarihine geçmiş 'Sürü' filmi Siirt'in Pervari ilçesinde çekildi. Ben bu anlamlı ve onur veren ödülü, onuruyla duran herkese ve onuru adına hiçbir zaman taviz vermemiş olan Yılmaz Güney adına alıyorum." ifadesini kullandı.
Final gecesinde oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Aktay ile türkü seslendirdi.
Yemen'de Türk gemisi İnce İnebolu'ya füze saldırısı iddiası! Patlama meydana geldi
Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme
Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum