ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Folklor Araştırma Derneği tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Troya Çocuk Halk

Dansları Festivali", başladı.

Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün katkı yaptığı festivalin açılışı nedeniyle kordonda

tören düzenlendi.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı ve

Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü

Kemal Dokuz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İl Başkanı

Gültekin Yıldız, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Engin Kandemir, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok

sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen yürüyüşe protokol üyeleri de eşlik etti.

Yürüyüşün ardından kortej, Morabbin Parkı Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'na ulaşırken festivale katılan dans grupları burada gösterisi

sundu.

980 öğrencinin aktif olarak görev alacağı festival, 24 Nisan'a kadar sürecek.

Festivale Türkiye'den 10 okuldan ve 20 ülkeden halk dansları grupları katılıyor.