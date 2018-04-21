ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Folklor Araştırma Derneği tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Troya Çocuk Halk
Dansları Festivali", başladı.
Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün katkı yaptığı festivalin açılışı nedeniyle kordonda
tören düzenlendi.
Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı ve
Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü
Kemal Dokuz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İl Başkanı
Gültekin Yıldız, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Engin Kandemir, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok
sayıda vatandaş katıldı.
Törenin ardından gerçekleştirilen yürüyüşe protokol üyeleri de eşlik etti.
Yürüyüşün ardından kortej, Morabbin Parkı Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'na ulaşırken festivale katılan dans grupları burada gösterisi
sundu.
980 öğrencinin aktif olarak görev alacağı festival, 24 Nisan'a kadar sürecek.
Festivale Türkiye'den 10 okuldan ve 20 ülkeden halk dansları grupları katılıyor.
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