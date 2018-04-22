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1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 23:43 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar dans gösterisi sundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen ''1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali'' kapsamında bir araya gelen çocuklar gösteri yaptı.

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği tarafından düzenlenen festivale, Makedonya, Kırgızistan, Rusya, Arnavutluk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın yanı sıra Aydın ve Erzurum ile Çardak ve Lapseki ilçelerindeki okullardan öğrenciler katıldı.

Dans ekipleri, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile amfi tiyatroya kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Lapseki Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesinin ilçenin tanıtımı için çok önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da ilçe olarak etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevgi ve kardeşlik şöleni olduğuna vurgu yaparak, ''Sizler dünyanın en değerli misafirlerisiniz. 23 Nisan, Türkiye'nin ev sahipliğinde dünyanın çeşitli yerlerinden gelen farklı renklerde, farklı kıyafetlerde, farklı güzelliklerde çocuklarımızın gerçekleştirdiği bir barış, sevgi ve kardeşlik şölenidir. Cumhuriyetimizin kurucusu ve 23 Nisan gününü tüm dünya çocuklarına bayram olarak bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.'' dedi.

Konuşmaların ardından çocuklar yörelerine özgü halk dansı gösterisi sundu.

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Çanakkale Dans Festivali Lapseki Troya

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