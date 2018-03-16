1 yılda bin 600 şikayet

Düzce Tüketici Hakları Derneği Başkanı Safinaz Gümüş, Düzce Merkez İl Tüketici Hakem heyetine 2017 yılında yaklaşık bin 600 tüketici tarafından şikayet dilekçesi verildiğini söyledi.
Düzce Tüketici Hakları Derneği Başkanı Safinaz Gümüş, Dünya Tüketici Haklarının 15-21 Mart tarihleri arasında hafta olarak kutlandığını söyleyerek, Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre, 9 temel evrensel tüketici hakkı olduğunu dile getirdi.
Gümüş, “Bunlar, Temel ihtiyaçların karşılanması, barınma, ısınma, su gibi, sağlık ve güvenlik, bilgi edinme, eğitim, zararların giderilmesi, sağlıklı çevrede yaşama, ekonomik çıkarların korunması, seçme, temsil edilme ve sesini duyurma hakkı olarak sayılmaktadır. Düzce Merkez İl Tüketici Hakem heyetine 2017 yılında yaklaşık bin 600 tüketici tarafından şikayet dilekçesi verilmiştir. Tüketiciler bilinçli olarak uğradıkları zararları, tazmin ve yasal haklarını kullanmak üzere, ALO 175 danışma hattını arayabilirler, E-Devlet üzerinden ve dilekçe ile müracaat edecekleri makam, il ve ilçelerde tüketici hakem heyetleridir. Derneğimiz İl tüketici Hakem heyetinde bir üye ile temsil edilmekte ve faaliyetine devam etmektedir” ifadelerinde bulundu.
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