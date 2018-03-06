10.000 kişilik öğrenci alımı için 22. dönem POMEM başvuru tarihleri ne zaman ve şartlar neler?

2018 POMEM başvurusu için Polis Akademisi önemli bir duyu yaptı ve alınacak öğrenci adayı sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 22. dönem için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci adayı alınacak. Bunların 7200 lisans mezunu erkek, kalanı ise 1800 erkek ve 200 kadın olmak üzere önlisans mezunlarından alınacak.

POMEM BAŞVURUSU NASIL YVE NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisinin açıklamasınagöre önbaşvurular pa.edu.tr adresinden yapılacak. Ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacak.

GEÇTİĞİMİZ DÖNEMİN BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları ne zaman açıklanacak henüz bilinmiyor ama POMEM'e başvurmayı düşünen adaylar 21. Dönem başvuru şatlarına bakara bir fikir edinebilirler. Bu genel şartların çok değişmesi beklenmiyor.

Dönem başvuruları için adaylarda aranan şartlar;