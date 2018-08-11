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10 aylık oğluyla şehit olan eşinin doğum gününü, mezarı başında kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 12:03 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) doğum gününde eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, mezarını ziyaret ederek duygularını yazdığı pankartla eşinin doğum gününü kutladı.  31 Temmuz'da Yüksekova'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

10 aylık oğluyla şehit olan eşinin doğum gününü, mezarı başında kutladı

İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA (Sivas), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) doğum gününde eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, mezarını ziyaret ederek duygularını yazdığı pankartla eşinin doğum gününü kutladı.
31 Temmuz'da Yüksekova'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit eşi Serkan Karakaya babası Mustafa Karakaya ile birlikte, bugün doğum günü olan Nurcan Karakaya'nın ve bebeğinin mezarını ziyaret ederek eşinin doğum gününü kutladı.
'BU YOLU SENİNLE YÜRÜMEYİ SEÇTİM'
Eşinin mezarına üzerinde eşi ve oğlunun kalp içindeki fotoğrafı bulunan ve üzerinde "Elinden tutup nereye gittiğini umursamadan yürüyecek birisi olmalıydı. Ben bu yolculuğa seninle çıkmayı, sonuna kadar seninle gidip bu yolu sadece senin elinden tutarak yürümeyi seçtim. İyi ki doğdun hatunum" yazılı pankartla giden Serkan Karakaya duygu dolu anlar yaşadı. Mezar başında gözyaşı döken Karakaya eşinin doğum gününü kutladı. Karakaya "Rabbim sürpriz yapmış yanına çağırmış. Yanında daha güzel yerdeler onlar şimdi. Ölümsüzler. Artık onlar ölümsüzler. Doğum günü bugün, doğum günü kutlu olsun. O beni duyuyordur, görüyordur. Rabbimin yanındadır onlar zaten. Rabbim onlara sahip çıkar. Doğum günü kutlu olsun" dedi.
Serkan Karakaya'nın babası Mustafa Karakaya ise, "Doğum gününü hep beraber kutlayacaktık. Cenab-ı Allah onu yanına layık görmüş, onu almış bizlerden. İnşallah orada zaten mekanları cennet. Allah'ım onları bizden daha çok seviyormuş bizden. Onları yanımızdan aldı. O emreder öyle olur. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Onların arkasından dua etmekten başka, hayır hasenatını yapmaktan başka başka bir şey yok. Allah'ım onların sayesinde bizleri affetsin." ifadelerini kullandı.
Bu arada şehit anne-oğulun mezarına ziyaretlerin de devam ettiği görüldü. Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın mezarını ziyaret için Almanya'dan gelen Mustafa Ayyıldız, "Almanya'da yaşıyoruz. Sivas'taydık Antalya'ya gidiyorduk. Şarkışla'dan geçerken buraya uğrayıp ziyaret etmek istedik. Çok istiyorduk onları görmeyi. Allah mekanlarını cennet etsin. Allah teröristlerin cezasını versin" diye konuştu.

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10 aylık oğluyla şehit olan eşinin doğum gününü, mezarı başında kutladı10 aylık oğluyla şehit olan eşinin doğum gününü, mezarı başında kutladı10 aylık oğluyla şehit olan eşinin doğum gününü, mezarı başında kutladı10 aylık oğluyla şehit olan eşinin doğum gününü, mezarı başında kutladı

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