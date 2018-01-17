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10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 15:20 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kayseri'deki bir döviz bürosu veznedar 54 yaşındaki Ahmet Aksu, dalgınlıkla 34 bin euroyu 44 bin euro olarak bozmuş ve 1'i kadın 3 kişiye 10 bin euro fazla ödeme yapmıştı. Bu durumun ardından o kişilere seslenen Aksu, “Parayı getirirlerse duacı oluruz” dedi ve 1 gün sonra müjdeli haber geldi.

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Kayseri Kazancılar Çarşısı'ndaki bir döviz bürosunda veznedar Ahmet Aksu, bir anlık dalgınlıkla 34 bin euroyu 44 bin euro olarak bozdu. Durumu fark ettiğinde ne yapacağını şaşıran Aksu, “O an dalgınlıktan fazla para ödedim. 10 bin euru yani 45 bin 700 TL fazla ödedim. Ama bu kişilerin duyarlı olduğuna inanıyorum ve parayı getireceklerini düşünüyorum. Eğer getirirlerse duacı oluruz" dedi. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberi ardından 25 yıllık vezneci bu olayın ardından bir televizyon programına da katıldı. Canlı yayında programın sunucusu Aksu’ya müjdeli haberi verdi ve “Para bulundu” dedi. Haberi alır almaz gözyaşlarına boğulan Aksu, program sunucusuna sarılarak, duygu dolu anlar yaşadı. Program sunucusu, canlı yayında televizyonu Fransa’dan bir kişinin aradığını ve fazla parayı alan 3 kişiden birinin kız kardeşi olduğunu belirterek, kardeşine ulaştığını ve fazla alınan paranın karakola teslim edileceğini söylediğini iletti.

Fazla verilen 10 bin euroyu alıp gitti

"GECİKİNCE TEREDDÜDE DÜŞTÜM"

Veznedar Ahmet Aksu bu haber üzerine çok mutlu olduğunu belirterek, gözlaşlarını tutamazken, “Yanlışlıkla olduğundan şüphem yoktu. İyi niyetlerinden şüphem yoktu. Sadece biraz gecikince tereddüde düştüm. İşi gücü rast gelsin.” dedi. Diğer yandan paranın polis tarafından döviz bürosu sahibine teslim edileceği belirtildi. (DHA)

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Kayseri Ahmet Aksu

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ağlayacak ne var bu kayseriler para dıye ölürler ama para onları unutmasınlar bır sanıye bıle yaşamlarını uzatmaz
adam veznedar haliyle o parayı nasıl ödeyecek patrona. kıçınız rahat ya sallayın ordan garibana.
Gözü aydın arkadaşın. Alan kişi insaniyet gösterip iade etmiş.
helal süt emmiş insanlarımız olmasa Allah bu dünyayı anında yerle bir eder.
hak haktır başka yok.
İşte Türk Milleti bu! Haksız para veya kazanca tenezül etmez...
yuh be erkek adamsın para geldi diye aglanirmi hic
Gerçekten dürüstlüğünüze ve doğruluğunuza helal olsun, tebrik ediyorum.
Haberlere çıkmasa zor getirirdi. Nede olsa kayseri. Para için...
televizyona canlı yayına çıkmak nedir ya?döviz bürosunun aylık cirosu hakkında bilgisi olan varmı hiç?haber yapmaya bile değmez üç yıl boyunca kuyumcuda çalıştığım için döviz bürokarıyla haşır neşirdik ve size şöyle söyliyeyim,,10 bin euro onlar için sadece çekirdek parasıdır.veee canlı yayına ya da haberlere çıkıp parayı verdiği kişileri hırsız gibi göstermeye hakkı yok bu adamın!İşini düzgün yapacaksın ne kendini ne de başkasını mağdur etmeyeceksin karşı tarafıda zan altında bırakıyorsun
aslında haber olmasa gerigelmeyebilirdi yinede iyi insanlarmış
kayserinin cimri insanından beklenilmicek hareket...çok şaşırtıcı
iade edecegini söylemiş inşallah dogrudur.
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