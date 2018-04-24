10 bin genç 57’inci Alay için yürüyecek

Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenleyeceği “57. Alaya Vefa Yürüyüşü” ile anılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Zaferi’nin 103’ncü yılı etkinlikleri kapsamında “57. Alaya Vefa Yürüyüşü” ile gençleri bir araya getiriyor. Her yıl 25 Nisan’da Çanakkale ve diğer 80 ilde düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne yaklaşık 50 bin genç katılacak. 57. Alaya Vefa Yürüyüşü’ne katılmak üzere Çanakkale’ye giden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bundan 103 yıl önce bu vatan uğruna, bu toprakların istiklâli ve istikbâli için gözünü kırpmadan şehadete yürümüş ecdadımıza bir vefa örneği sergilemek için Çanakkale’deyiz. Destanlaşan kahramanlıklarıyla yedi düvele karşı vatanını savunan 57. Piyade Alayı’nın ortaya koymuş olduğu fedakarlığı, 10 binlerce gencimizin katılımıyla bir kez daha yaşayacağız, yakından hissedeceğiz. 103 yıl önce ecdadımızın tek vücut olarak ortaya koyduğu irade ve ruhu, gençlerimiz 15 Temmuz’da bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

80 ilden gelerek Çanakkale’deki etkinliğe katılacak olan 10 bin genç, 24 Nisan’da Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, hastane ve Akbaş Şehitliklerini ziyaret edecek. Kocadere Kamp Alanı’nda gerçekleştirilecek olan birçok etkinliğe de katılacak olan gençler için ayrıca gündüz ve akşam da çeşitli programlar düzenlenecek. Dedeleri Çanakkale’de şehadete yürüyen ve Türkiye’de öğrenim gören Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Irak, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Suriye ve Yemen’den gençler de atalarının izinde Çanakkale’de buluşacak.