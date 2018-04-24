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10 bin genç 57’inci Alay için yürüyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57.

Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenleyeceği “57. Alaya Vefa Yürüyüşü” ile anılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Zaferi’nin 103’ncü yılı etkinlikleri kapsamında “57. Alaya Vefa Yürüyüşü” ile gençleri bir araya getiriyor. Her yıl 25 Nisan’da Çanakkale ve diğer 80 ilde düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne yaklaşık 50 bin genç katılacak. 57. Alaya Vefa Yürüyüşü’ne katılmak üzere Çanakkale’ye giden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bundan 103 yıl önce bu vatan uğruna, bu toprakların istiklâli ve istikbâli için gözünü kırpmadan şehadete yürümüş ecdadımıza bir vefa örneği sergilemek için Çanakkale’deyiz. Destanlaşan kahramanlıklarıyla yedi düvele karşı vatanını savunan 57. Piyade Alayı’nın ortaya koymuş olduğu fedakarlığı, 10 binlerce gencimizin katılımıyla bir kez daha yaşayacağız, yakından hissedeceğiz. 103 yıl önce ecdadımızın tek vücut olarak ortaya koyduğu irade ve ruhu, gençlerimiz 15 Temmuz’da bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” dedi.
80 ilden gelerek Çanakkale’deki etkinliğe katılacak olan 10 bin genç, 24 Nisan’da Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, hastane ve Akbaş Şehitliklerini ziyaret edecek. Kocadere Kamp Alanı’nda gerçekleştirilecek olan birçok etkinliğe de katılacak olan gençler için ayrıca gündüz ve akşam da çeşitli programlar düzenlenecek. Dedeleri Çanakkale’de şehadete yürüyen ve Türkiye’de öğrenim gören Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Irak, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Suriye ve Yemen’den gençler de atalarının izinde Çanakkale’de buluşacak.

Bakan Osman Aşkın Bak’tan gençlere çorba
Yürüyüşün gerçekleşeceği 25 Nisan’da program, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın gençlere çorba ikramı ile başlayacak. Sabah namazının ardından gerçekleştirilecek yürüyüş sırasında Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı anısına hazırlanan 103 metrelik Türk bayrağı açılacak. Vefa Yürüyüşü sonrasında ise Conkbayırı ve Şehitler Abidesi’nde tören düzenlenecek.
57. Alaya Vefa Yürüyüşü programı kapsamında Çanakkale ruhunun gençlere dijital mecralardan ulaştırılması amacıyla geliştirilen 3 Boyutlu Çanakkale Mobil Savaş Oyunu Projesi ‘NUSRAT’a ait simülatörler de gençlerin kullanımına açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 3 milyonun üzerinde genç tarafından indirilen mobil oyuna gençlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale dışında diğer 80 ilde düzenleyeceği etkinliklerle 57. Piyade Alay şehitlerini anacak. On binlerce gencin katılacağı program, 25 Nisan’da tüm illerde sabah namazı öncesinde “Çanakkale” konulu vaazın verilmesiyle başlayacak. Sabah namazının ardından katılımcı gençlere yarma çorbası ikram edilecek ve yürüyüş esnasında açılacak olan 103 metrelik bayrakla şehitliklere yürünecek. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla son bulacak.

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