KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de, gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Süleyman Akkaya (43), büyük çoğunluğu Suriye ve Irak'tan gelen savaş mağduru yaklaşık 10 bin ailenin yardımına koştu.

Savaş mağduru Suriyeli ailelerin yoğunlukla ikamet ettiği Eskişehir Bağları bölgesinde yaşayan Akkaya, geceleri çalışıp gündüzleri ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor.

Sosyal medyada "#sahalarda bugün" etiketiyle yaptığı paylaşımlarla zengin ile fakir arasında köprü olan Akkaya, çağrıya duyarsız kalmayan hayırseverleri, muhtaç ailelere yönlendiriyor. Zaman zaman da kendisine ulaştırılan yardımları evinin bodrumunda toplayan Akkaya, bunları da savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine plan dahilinde dağıtıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Umut Evlerinde bakıcılık yapan Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 sene önce ikamet ettiği mahalleye Suriyeli savaş mağdurlarının gelmesiyle yardım fikrinin kendisinde oluştuğunu söyledi.

Zaman içerisinde her şeye muhtaç bu insanların durumlarını sosyal medyada paylaşmaya başladığını anlatan Akkaya, "Karşı komşumuzun alt katına kiracı bir Suriyeli aile gelmişti. Onların ihtiyaçlarını karşılama hususunda komşularla ne yapabiliriz gibi bir istişare sonucu bu ailenin fotoğraflarını çektim ve sosyal medyada paylaştım. İlk dönemde birkaç gün ses çıkmadı ama ilerleyen süreçte çok şükür A'dan Z'ye tüm ihtiyaçları karşılanmış oldu. Böylece başladı, devamı geldi ve Kayseri genelinde duyuldu." dedi.