HABER

10. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti - Bakan Çavuşoğlu: - "Terör belasını yenmek için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Bunun için iş birliğinin önemini her mecrada vurguluyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terör belasını yenmek için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Bunun için iş birliğinin önemini her mecrada vurguluyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninden önce Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Saygı duruşunun ardından söz alan Çavuşoğlu, bu yıl da Büyükelçiler Konferansı'na meslek şehitlerini ve gazilerini anarak başladıklarını belirtti.

Çok sayıda diplomat, kamu görevlisi ile aile yakınlarının görev başında hain saldırıların hedefi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ülke olarak teröre karşı kararlı ve tavizsiz bir duruş sergilendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Terör belasını yenmek için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Bunun için iş birliğinin önemini her mecrada vurguluyoruz. Daha fazla canın yanmaması için terörle mücadeleyi teröristler arasında ayrım gözetmeksizin iş birliği içinde ve şart koşmadan yerine getirmeliyiz." diye konuştu.

Şehit yakınlarının acısını derinden paylaştığını ve vatanın onlara minnettar olmaya devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Şehitlerimizin arkalarında bıraktığı her değer bize emanettir. Dışişleri Bakanlığı ailesi olarak bizler hep yanınızdayız. Şehitlerimizin anısını layıkıyla yaşatmaya ve yanınızda durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri mensuplarına seslenen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir köşesinde zorlu koşullar altında çalışıyorsunuz. Ülkemizin karşılaştığı çeşitli sınamalara karşı ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Görevimizi yaparken şehitlerimizin sönmeyen anısı bize güç veriyor, ışık tutuyor. Onların vatan sevgisini, görev bilincini her zaman örnek alıyoruz. Aziz hatıralarını gelecek nesillere aktarmayı başlıca görevlerimizden biliyoruz. Bu vesileyle ülkemiz için canlarını veren meslek şehitlerimiz, kamu görevlilerimiz ve aile fertleriyle tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından şehitlikteki anıta çelenk koyan Çavuşoğlu, törenin sonunda büyükelçilerle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

- 10. Büyükelçiler Konferansı

10. Büyükelçiler Konferansı'nın bu yılki teması, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika" olarak belirlendi.

Konferansın uluslararası boyutunun güçlendirilmesi için ana temaya uygun olarak, her yıl olduğu gibi, bu yılki oturumlara da yabancı konuklar davet edildi.

Bu çerçevede, 12-17 Ağustos'ta Ankara ve Konya'da düzenlenecek konferansta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, Türk büyükelçilerle bir araya gelecek.

İlki 2008'de yapılan ve geleneksel hale gelen büyükelçiler konferansları, Türkiye'nin bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı hakim kılmayı hedefleyen çok boyutlu dış politikasının tüm yönleriyle ele alınması ve daha etkin eş güdümünün sağlanması bakımından önem taşıyor.

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!
İhtiyaç sahibi 17 çift toplu düğün töreniyle dünya evine girdiİhtiyaç sahibi 17 çift toplu düğün töreniyle dünya evine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükelçiler Konferansı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.