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10. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 12:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1): - "Her türlü kampanyaya, algı operasyonuna, dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen Türkiye, bugün yatırım yapmak için en güvenilir, en doğru adreslerden biridir" - "Türkiye, hükümetimiz döneminde, Erdoğan liderliğinde geçirdiği dönüşümle birlikte bugün dünyada en geniş 5. diplomatik ağa sahiptir" - "Misyonlarımızın bulunduğu ülkelerin nüfuslarını topladığımızda Afrika'da yüzde 96'sına, Amerika'da yüzde 95'ine, Okyanusya'da yüzde 73'üne, Asya'da yüzde 99'una, Avrupa'da yüzde 99,8'ine eşit"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her türlü kampanyaya, algı operasyonuna, dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen Türkiye, bugün yatırım yapmak için en güvenilir, en doğru adreslerden biridir." dedi.

Sheraton Otel'de düzenlenen 10. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan Çavuşoğlu, Osmanlı diplomasisinin köklü geleneği üzerinde yükselen bakanlık teşkilatının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hedeflerine daha güçlü ve hızlı şekilde ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Bu yıl "girişimci ve insani dış politika" temasıyla, zengin içerikli bir program hazırladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, özellikle iş dünyası ve savunma sanayisi gibi konulara geniş zaman ayırdıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, ayrıca bu yıl Mevlana Hazretleri'nin manevi huzurunda Konya'yı ziyaret ederek, dış politikayı şekillendiren değerleri bir kez daha vurgulayacaklarını anlattı.

Çavuşoğlu, son Büyükelçiler Konferansı'ndan bugüne kadar 50'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olmak üzere 147 dış ziyaret ve 879 uluslararası temas gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Son toplantıdan bu yana hem Türkiye hem de bakanlık teşkilatının önemli bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanlığı kadrolarıyla birleşmeleri sonucu sorumluluk ve güçlerinin arttığını vurguladı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın dış teşkilatı da büyük bir gelişme sürecinden geçiyor. 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayımız 240'a ulaştı. Ve 25 yeni dış temsilciliğin açılmasına ilişkin hukuki süreç tamamlandı, 4 temsilcilik için de süreç devam ediyor. Temsilcilik sayımızı 269'a çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, hükümetimiz döneminde, Erdoğan liderliğinde geçirdiği dönüşümle birlikte bugün dünyada en geniş 5. diplomatik ağa sahiptir.

Misyonlarımızın bulunduğu ülkelerin nüfuslarını topladığımızda Afrika'da yüzde 96'sına, Amerika'da yüzde 95'ine, Okyanusya'da yüzde 73'üne, Asya'da yüzde 99'una, Avrupa'da yüzde 99,8'ine eşit."

Türkiye'nin diplomaside dünyanın her tarafında etkisini hissettiren ayak izlerinin ekonomide de meyvelerini verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, ülkenin farklı kıtalarda toplam 74 ülkeden uluslararası doğrudan yatırım aldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Her türlü kampanyaya, algı operasyonuna, dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen Türkiye, bugün yatırım yapmak için en güvenilir, en doğru adreslerden biridir." diye konuştu.

(Sürecek)

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10. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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