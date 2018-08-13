Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her türlü kampanyaya, algı operasyonuna, dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen Türkiye, bugün yatırım yapmak için en güvenilir, en doğru adreslerden biridir." dedi.

Sheraton Otel'de düzenlenen 10. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan Çavuşoğlu, Osmanlı diplomasisinin köklü geleneği üzerinde yükselen bakanlık teşkilatının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hedeflerine daha güçlü ve hızlı şekilde ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Bu yıl "girişimci ve insani dış politika" temasıyla, zengin içerikli bir program hazırladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, özellikle iş dünyası ve savunma sanayisi gibi konulara geniş zaman ayırdıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, ayrıca bu yıl Mevlana Hazretleri'nin manevi huzurunda Konya'yı ziyaret ederek, dış politikayı şekillendiren değerleri bir kez daha vurgulayacaklarını anlattı.

Çavuşoğlu, son Büyükelçiler Konferansı'ndan bugüne kadar 50'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olmak üzere 147 dış ziyaret ve 879 uluslararası temas gerçekleştirdiklerini ifade etti.