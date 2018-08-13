Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle bir araya geldi.

10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Lajcak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konferans kapsamında katıldığı oturumda, büyükelçilere hitap etti.

Basına kapalı gerçekleşen oturumda Lajcak'ın, Türkiye'nin BM'de oynadığı role ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu, büyükelçilerin sorularını yanıtladığı öğrenildi.

