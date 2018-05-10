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10 dakikalık yağışta yollar göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü.

10 dakikalık yağışta yollar göle döndü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış, 10 dakika sürerken, araçların yolda kaldığı görüldü.
Hava sıcaklığının en yüksek 20 derece olduğu Çorlu'da, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış nedeniyle Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, İstasyon Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı'nda yoğun su birikintileri oluştu. Göle dönen yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı araçların yol ortasında kaldığı görüldü. Sürücüler, araçlarını yolda bırakıp, gitmek zorunda kaldı.
Aracıyla göle dönen yolda kalan Mehmet Türk, "Sadece 10 dakikada bu hale geldi, 1 saattir de belediye ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. Su seviyesi yüksek olunca ekiplerde suyun çekilmesini beklediklerini söylediler. Aracımın içi su dolu, yazıktır. Her yağışta burası bu hale geliyor" dedi.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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10 dakikalık yağışta yollar göle döndü10 dakikalık yağışta yollar göle döndü10 dakikalık yağışta yollar göle döndü10 dakikalık yağışta yollar göle döndü

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