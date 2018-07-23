İSTANBUL (AA) - Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası'nın düzenlediği ve 3 gün sürecek ''10. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması'', başladı.
Kaya istanbul Fair & Convention'daki programın açılışı, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti Başkanı Hidayet Oğuzhan'ın konuşmasıyla gerçekleşti. Oğuzhan, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti'nin 2009 yılında kısıtlı şartlar ve imkansızlıklara rağmen kurulduğunu, Çin'in dayattığı zorluklara rağmen mücadelelerine devam ettiklerini ve bu bağlamda strateji ve yol haritaları çıkardıklarını anlattı. Oğuzhan, ''Doğu Türkistan davasını omuzlayan teşkilatlarımızın mevcudiyetini ve etkisini arttırmak için, gerekli olan kardeşlik ve birliğin devam etmesi için, sürdürdüğümüz bu kardeşlik meş'alesini sebat ve kararlılık ile günümüze dek başarıyla taşıdık.'' diye konuştu.
Uygur Türklerinin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Oğuzhan, tüm dünyanın bu konuya karşı hissiz, duyarsız ve donmuş bir halde olduğunu savundu.
Üç gün sürecek etkinlik, çeşitli oturumlarla devam edecek.
Ahmet Hakan'dan ses getirecek Safiye İnci yazısı: Çocuk şaka yapmış diyeceksin
Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi
İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor
Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!
Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi
Yolsuzlukla suçlanan milletvekili intihar etti
1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
'Türkiye'nin Maldivleri'nde ziyaretçi yoğunluğu
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum