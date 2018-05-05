10. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - 10. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) 22 ülkeden 74 yazarın katılımıyla başladı.
Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen açılışa katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun İstanbul için kıymetli bir ilçe olduğuna işaret ederek, "Beyoğlu, her zaman kültür insanlarına, edebiyatçılara ve sanatçılara kapısını açmış, önemli bir ilçe ve burada bu etkinliklerin yapılıyor olmasından son derece mutluyuz." dedi.
Demircan, Beyoğlu'nu bir kervansaraya benzeterek, şöyle devam etti:
"Kervansaray, Batı'dan Doğu'ya, Doğu'dan Batı'ya gidenlerin konakladığı ve konaklamaktan mutlu oldukları yerdir. Anadolu ve İstanbul büyük bir kervansaraydır. İçinde farklı dinler, diller ve kültürler yaşamıştır ve yaşamaya devam etmiştir. Onun için edebiyatçılara Beyoğlu'nun her caddesi, her sokağı, her binası ayrı bir hikayedir ve ayrı bir ilham kaynağıdır. Bir sokaktan, binadan hareketle mükemmel bir romana ilham alabilirsiniz. İstanbul ve Beyoğlu böyle bir yer ve edebiyat festivali de onlara çok yakışıyor."
Türk edebiyatının en önemli isimlerinin de Beyoğlu'nda yaşadığını, vakit geçirdiğini vurgulayan Demircan, festivalin sonraki yıllarında da belediye olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini sözlerine ekledi.
- "Daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz"
Açılış öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İTEF Genel Direktörü Mehmet Demirtaş da bu yıl festivalin 10. yılını kutladıklarını belirterek, "Bu yıl artık bakışımız değişti. Uluslararası bir edebiyat festivalinin gerektirdiği tüm şeyleri yerine getiriyoruz. Uluslararası programımız ve çocuklar için ayrı programımız var. En büyük yeniliğimiz de temalarımızın şeklini değiştirdik. Daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz. Herkese, edebiyatın kendilerine ne kazandıracağını hissettirmeye çalışan bir festival hazırladık." ifadelerini kullandı.
Demirtaş, çok sayıda yabancı yazarın da konuk olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:
"Doğan Kitap'ın yazarı Sofi Oksanen yarın bir etkinliğe katılacak. Oksanen kendi ülkesinin en ünlü yazarlarından biri. Goethe Enstitüsü iş birliğiyle caz konserleri serimiz olacak. Çok önemli Alman şairler Max Czollek ve Frank Schablewski buradalar. Her akşam söz ve müziği caz konserleri serisinde birleştireceğiz. 8 Mayıs'taki Spoken Word etkinliğinde İstanbul'da yaşayan ve ana dili Türkçe olmayanlar için İngilizce bir etkinliğimiz gerçekleşecek. Her konuşmacı Büyüklere Masallar teması altında 10 dakika sahne alacak. Anadolu Yakası'ndaki mekanımız olan kargArt'ta ise çeviriyle ilgili etkinliklerimiz olacak."
Toplam 104 konuşmacının festivale katılacağını belirten Demirtaş, Avrupa'dan en iyi öykü yazarlarının da festivalde okuyucuyla buluşacağını sözlerine ekledi.
İstanbul’un her iki yakasında birçok mekanda gerçekleşecek festival kapsamında söyleşiler, etkinlikler, atölyeler, konserler ve edebiyat partileri düzenlenecek.
12 Mayıs'ta sona erecek festival programına www.itef.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.
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