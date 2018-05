10. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - 10. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) 22 ülkeden 74 yazarın katılımıyla başladı.

Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen açılışa katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun İstanbul için kıymetli bir ilçe olduğuna işaret ederek, "Beyoğlu, her zaman kültür insanlarına, edebiyatçılara ve sanatçılara kapısını açmış, önemli bir ilçe ve burada bu etkinliklerin yapılıyor olmasından son derece mutluyuz." dedi.

Demircan, Beyoğlu'nu bir kervansaraya benzeterek, şöyle devam etti:

"Kervansaray, Batı'dan Doğu'ya, Doğu'dan Batı'ya gidenlerin konakladığı ve konaklamaktan mutlu oldukları yerdir. Anadolu ve İstanbul büyük bir kervansaraydır. İçinde farklı dinler, diller ve kültürler yaşamıştır ve yaşamaya devam etmiştir. Onun için edebiyatçılara Beyoğlu'nun her caddesi, her sokağı, her binası ayrı bir hikayedir ve ayrı bir ilham kaynağıdır. Bir sokaktan, binadan hareketle mükemmel bir romana ilham alabilirsiniz. İstanbul ve Beyoğlu böyle bir yer ve edebiyat festivali de onlara çok yakışıyor."