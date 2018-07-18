10 katlı binayı sarmaşıklar sardı

Nuri PİR - Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da sarmaşıklarla kaplı apartman, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Merkez Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi'nde yer alan Mavi Bulvar üzerinde 2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı Clubbahçe isimli apartman, kentin beton görüntüsüne karşın etrafını kaplayan sarmaşıklarla dikkat çekiyor. Damında terası ve yüzme havuzunun da bulunduğu binada daire fiyatları 1 milyon lirayı buluyor. Binanın yeşil görünümü ilk başta vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, sarmaşıkların binayı sarmasıyla birlikte 10 katlı apartmanın beton binaların arasında huzur verici bir yapı haline geldiği belirtiliyor. Özel bir yöntemle binanın tüm dış cephesinin sarmaşıklarla kaplandığı apartmanda daireler yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

'BUGÜNE KADAR OLMAMIŞTI'

Peyzaj mimarı Ahmet Barkuş, orijinal tasarıma sahip olan binada 6+1 dairelerin 1 milyon lirayı aşkın fiyatlara satıldığına dikkat çekerek, "Adana'da bugüne kadar böyle bir uygulama olmamıştı. Dışarıdan görenler 'böcek tutar' diyebiliyorlar fakat çevre açısından çok güzel bir şey. Peyzaj düzenlemesi 10 yıldan beri Adana'da yapılıyor, daha önce yoktu" dedi.