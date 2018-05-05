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10. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

Vali Aksoy: - "Bu tür organizasyonlar, okuyucu ile yazarları buluşturabiliyor ve yeni yayınların okuyucularla bir araya gelmesine de katkı sağlıyor" - Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu: - "Bilmek, düşünmek ve harekete geçmek için okumak lazım. Hayatın anlamını çözmek isteyen insan mutlaka okumalı. Bu yılki fuarımızda 650'den fazla söyleşi, panel ve etkinlikle inşallah kendi rekorumuzu kıracağız"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı açıldı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, ülkede en önemli sorunların başında okuma alışkanlığının olmamasının bulunduğunu söyledi.

Okuma alışkanlığı edinmenin ve daha çok kitap okumanın, fuar organizasyonlarının önem taşıdığına dikkati çeken Aksoy, fuarın, çocukların küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanmalarına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Aksoy, çocukların, okuyan ve okuduğunu anlayan, anladığını anlatabilen noktaya taşınması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'de birçok yayınevi, yazarlarımız ve eserler var ancak okunan kitap olarak baktığımızda arzulanan noktada olmadığımızı uluslararası kayıtlarda görebiliyoruz. Bu tür organizasyonlar, okuyucuyla yazarları buluşturabiliyor ve yeni yayınların okuyucularla bir araya gelmesine de katkı sağlıyor." dedi.

- "Hayatın anlamını çözmek isteyen insan, mutlaka okumalı"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da kentte, ağaçların kitap açtığı bir mevsimde bulunduklarını, sanayi kentinin artık kitabın da şehri olduğunu söyledi.

Fuarın, katılımcı, ziyaretçi, etkinlik sayısı ve kitap satışlarıyla ülkenin en büyüğü olmayı başardığını dile getiren Karaosmanoğlu, "Bilmek, düşünmek ve harekete geçmek için okumak lazım. Hayatın anlamını çözmek isteyen insan, mutlaka okumalı. Mutlaka kitaplarla arkadaş olmalı. Bu yılki fuarımızda 650'den fazla söyleşi, panel ve etkinlikle inşallah kendi rekorumuzu kıracağız." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, fuarda, çocuk edebiyatının bütün yönleriyle yer alacağına işaret ederek, "Karşılıklı konuşmalar, etkinlikler, yazarlarımızın düşüncelerinin halkımız için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu yıl temamızı da geleceğimiz olan çocuklarımız için çocuk edebiyatı olarak belirledik. Onlara ne kadar güzel kitaplar verebilirsek o kadar daha güzel şehirlerde daha mutlu yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Fuarın onur konuğu Çocuk Vakfı Başkanı yazar ve şair Mustafa Ruhi Şirin de oyun, masal ve hayalin çocukluğun ikiz kardeşi gibi olduğunu belirtti.

Çocuğun oynadığı oyunların, dinlediği masalların ve kurduğu hayallerin gerçekleştikçe, çocukluğun kozasının örülmeye başladığını vurgulayan Şirin, "Okuduğunu anlama becerisi ve en gerekli olan eleştirel okuma becerisi geliştirilmeden toplumsal okuryazarlık düzeyimizin yükselme imkanı olabilir mi? Okuduğunu anlayan nesiller yetiştirmek için okuma kültürünün tüm bileşenlerinin örgün, yaygın ve sargın eğitim bağlamında yeniden yapılandırılması gerekir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi Vali Aksoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Mustafa Ruhi Şirin ve diğer katılımcılarca kesildi.

13 Mayıs'ta sona erecek olan ve 470 yayınevine ev sahipliği yapan fuarda, 650'nin üzerinde söyleşi, panel ve imza günü gerçekleştirilecek.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Kitap Fuarı

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