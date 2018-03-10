Sayısal Loto sonuçları: 10 Mart Sayısal Loto çekilişinde 3. devirde 6 milyon haftaya kaldı!

10 Mart Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Ankara Balgat'taki Genel Müdürlük binası çekiliş salonunda canlı yapılan Sayısal Loto çekilişinde haftanın sayıları belirlendi. Son iki haftayı devir eden Sayısal Loto oynayanları, 6 milyon liralık ikramiyeyi kazanma hayaliyle şanslı sayılarını kuponlara yazdılar. Fakat Sayısal Loto'da tahminler yine tutmadı. İşte 1113. hafta Sayısal Loto sonuçları sorgulama, haftanın sayıları ve çekilişinde detayları...

10 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1113. hafta kazandıran numaraları; 3, 15, 20, 26, 28, 35 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 5 milyon 954 bin 602 lira 10 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira seksen beşer kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira yetmişer kuruş, 3 bilen 170 bin 302 kişi 11 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar.

Sayısal Loto çekilişinde bu hafta da altı bilen olmayınca 3. kez devir etmiş oldu. Sayısal Loto'nun gelecek hafta yapılacak çekilişinde altı bilen olmaz ise kural gereği büyük ikramiye beş bilenlere dağıtılacak.