Sayısal Loto sonuçları: 10 Mart Sayısal Loto çekilişinde 3. devirde 6 milyon haftaya kaldı!

10 Mart Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Ankara Balgat'taki Genel Müdürlük binası çekiliş salonunda canlı yapılan Sayısal Loto çekilişinde haftanın sayıları belirlendi. Son iki haftayı devir eden Sayısal Loto oynayanları, 6 milyon liralık ikramiyeyi kazanma hayaliyle şanslı sayılarını kuponlara yazdılar. Fakat Sayısal Loto'da tahminler yine tutmadı. İşte 1113. hafta Sayısal Loto sonuçları sorgulama, haftanın sayıları ve çekilişinde detayları...
Sayısal Loto 1113. hafta kazandıran numaraları; 3, 15, 20, 26, 28, 35 olarak belirlendi.
Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 5 milyon 954 bin 602 lira 10 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.
Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira seksen beşer kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira yetmişer kuruş, 3 bilen 170 bin 302 kişi 11 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar.
Sayısal Loto çekilişinde bu hafta da altı bilen olmayınca 3. kez devir etmiş oldu. Sayısal Loto'nun gelecek hafta yapılacak çekilişinde altı bilen olmaz ise kural gereği büyük ikramiye beş bilenlere dağıtılacak.
SAYISAL LOTO'DA DEVİR KURALI
Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için,altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.
Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.
Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.
Halk otobüsünde şoke eden görüntü
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü
NASA şokta! Hiç beklenmedik gelişme
FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum