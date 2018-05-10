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10 Mayıs Süper Loto sonuçları - Milli Piyango 551. hafta Süper Loto sonucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:19 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Geçen hafta altı bilenin olmadı Süper Loto'da yaklaşık 5.5 milyon lira devretmişti. 8 milyon lirayı bulacak büyük ikramiyeyi kazandıracak Süper Loto sayıları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belirlendi. Ankara'da noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişinde 1-54 sayıları arasında altı şanslı açıklandı. İşte Süper Loto 551. haftanın sayıları...

10 Mayıs Süper Loto sonuçları - Milli Piyango 551. hafta Süper Loto sonucu

Süper Loto çekildi. Geçen haftadan 5.5 milyon lira devreden Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto çekilişinde haftanın kazandıran sayıları belirlendi. Bu sayıları doğru tahmin eden olursa 8 milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak. 10 Mayıs Süper Loto çekilişinde 1-54 sayı kümesi içinden seçilen 6 sayı noter huzurunda belirlendi. Bu sayılar ile kuponunuzda kaç tutturduğunuzu öğrenebilirsiniz. İşte haftanın şanslı sayıları...

10 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

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GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

550. Haftanın numaraları: 24, 26, 42, 43, 44, 50

MPİ'nin açıkladığı sonuçlara dair detaylara göre 3. devir sonucunda sonraki Süper Loto çekilişine 5 milyon 447 bin 622 lira 80 kuruş devretti. Çekilişte çıkan numaralardan 5 tanesini bilen 59 kişi 10 bin 276 lira 30'ar kuruş, 4 tane bilen 3 bin 116 kişi 209 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 68 bin 709 kişi de 16 lira 35'er kuruş kazanadılar.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Süper Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

Süper Loto'da kazanılan ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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