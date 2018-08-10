HABER

10 milyonuncu Ford Mustang banttan indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

Ford Mustang, Michigan'daki Flat Rock Fabrikası’nda 10 milyon üretim adedine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Ford Mustang, Michigan'daki Flat Rock Fabrikası’nda 10 milyon üretim adedine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Mustang yarım asırdır Amerika’nın ve üst üste üç yıldır dünyanın en çok satan spor otomobili oluyor. Ford bu başarılı modelin 10 milyonuncu üretimini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyor.

Ford’un Michigan’da bulunan Flat Rock Fabrikası üretim hattından çıkan 10 milyonuncu beyaz renkli Ford Mustang GT V8 460 HP gücü altı vitesli manuel şanzımanla tekerleklere iletirken en güncel sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor. 1964 yılında üretilen ilk Ford Mustang aynı renge sahipti ve V8 motorun ürettiği 164 HP gücü üç vitesli manuel şanzımanla tekerleklere aktarıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Motor Company Global Pazarlar Başkanı Jim Farley, “Bu şirketin kalbi ve ruhu olan Mustang tüm dünyada kabul görmüş bir ikon. İlk otomobilim 1966 model bir Mustang Coupe idi. O otomobili genç bir delikanlı olarak ülkenin dört bir yanında kullanırken duyduğum heyecanı Detroit, Londra veya Pekin caddelerinde bir Mustang gördüğümde hala hissedebiliyorum. Mustang bir tebessüm unsuru, hem de her dilde.” ifadelerini kullandı.

Ford, bu önemli kilometre taşını Dearborn karargahındaki çalışanları ve üç adet II. Dünya Savaşı dönemine ait P-51 Mustang savaş uçağı da dahil olmak üzere ABD'deki Flat Rock Fabrikası çalışanları ile birlikte kutladı. Mustang 54 yıllık üretim tarihi boyunca, halen üretildiği Flat Rock dışında San Jose, Kaliforniya, Metuchen, New York ve orijinal üretim yeri olan Dearborn, Michigan fabrikalarında üretildi.

\

- En çok satan spor otomobil

IHS araştırma firması tarafından sağlanan A.B.D. spor otomobil segmenti yeni araç satış verileri doğrultusunda Ford’un 1966-2018 yılları analizlerine göre Mustang, son 50 yıldır Amerika'nın en çok satan spor otomobili. Ford Mustang satışa sunulduğu 2015 yılından bu yana Avrupa genelinde 38 bin adet sattı. Mustang geçtiğimiz yıl Porsche 911'i İngiltere ve İspanya dahil 13 Avrupa pazarında geride bırakırken, 2017 yılında Mustang için en önemli beş Avrupa pazarı, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika ve İsveç oldu.

Ford Mustang, 10 vitesli otomatik şanzımanla kombine edilen 450 HP gücündeki 5,0 litre hacimli V8 de dahil olmak üzere güçlü motorlarla donatılıyor. Bu motor Mustang’i sadece 4,3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırırken 12,1 lt/100 km tüketim ve 270 gr/km CO2 salınım değerleriyle yüksek verimlilik seviyesi sunuyor. Altı vitesli manuel şanzıman seçeneği, güçlü motorun daha yumuşak, daha hızlı vites küçültmesi için Ford'un yeni vites küçültme teknolojisiyle donatıldı.

Ford Mustang, MagneRide ayarlanabilir süspansiyon, sürüş modu seçimleri ve sabah erken veya gece geç saatlerde sürüş için yenilikçi bir Komşu Modu olarak da adlandırılan sessiz mod sunan yeni Aktif Valf sistemi olmak üzere gelişmiş sürüş teknolojileri ile yollara çıkarken, Yaya algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Şerit Takip Asistanı da dahil olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini tesis etme noktasında devreye giriyor.

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
5 çocuğu doktor, öğretmen ve hemşire olan anne okuma yazma kursunda5 çocuğu doktor, öğretmen ve hemşire olan anne okuma yazma kursunda
Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruzBakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ford Mustang

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak ve Mardin'de operasyon!

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

Nagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

Nagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.