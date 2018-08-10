10 milyonuncu Ford Mustang banttan indi

İSTANBUL (AA) - Ford Mustang, Michigan'daki Flat Rock Fabrikası’nda 10 milyon üretim adedine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Mustang yarım asırdır Amerika’nın ve üst üste üç yıldır dünyanın en çok satan spor otomobili oluyor. Ford bu başarılı modelin 10 milyonuncu üretimini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyor.

Ford’un Michigan’da bulunan Flat Rock Fabrikası üretim hattından çıkan 10 milyonuncu beyaz renkli Ford Mustang GT V8 460 HP gücü altı vitesli manuel şanzımanla tekerleklere iletirken en güncel sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor. 1964 yılında üretilen ilk Ford Mustang aynı renge sahipti ve V8 motorun ürettiği 164 HP gücü üç vitesli manuel şanzımanla tekerleklere aktarıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Motor Company Global Pazarlar Başkanı Jim Farley, “Bu şirketin kalbi ve ruhu olan Mustang tüm dünyada kabul görmüş bir ikon. İlk otomobilim 1966 model bir Mustang Coupe idi. O otomobili genç bir delikanlı olarak ülkenin dört bir yanında kullanırken duyduğum heyecanı Detroit, Londra veya Pekin caddelerinde bir Mustang gördüğümde hala hissedebiliyorum. Mustang bir tebessüm unsuru, hem de her dilde.” ifadelerini kullandı.