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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 40 dakika önce

- AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam: - "Ayrımcılık yapmadan, nefret dili kullanmadan, ön yargısız ve tarafsız şekilde bu mesleği içselleştiren basın mensuplarına kadınların, toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta verdiği mücadelede her zaman yanında oldukları için müteşekkirim"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Ayrımcılık yapmadan, nefret dili kullanmadan, ız ve tarafsız şekilde bu mesleği içselleştiren basın mensuplarına kadınların, toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta verdiği mücadelede her zaman yanında oldukları için müteşekkirim." değerlendirmesinde bulundu.

Çam, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kamu yararını her şeyin üzerinde tutarak, toplumun doğru, hızlı, objektif haber alması için zor şartlar altında çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Çam, demokrasinin en büyük göstergesi olan medyanın aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin de teminatı olduğunu belirtti.

Medya temsilcilerinin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısını kamuoyuna hızlı ve doğru yansıtarak halkın sokağa çıkmasını ve darbenin önlenmesinde etkin rol oynamasının asla unutulmayacağını vurgulayan Çam, mesajında "Türk halkının, uçaklara, tanklara, silahlara karşı nasıl dik durduğu, demokrasi zaferi yazdığı siz basın emekçileri sayesinde tarihin sayfalarına altın harflerle yazıldı." ifadesini kullandı.

Çam, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından vurulan ve şehit düşen Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'a ve görevini yerine getirirken hayatını kaybeden tüm basın şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti hükümetleri döneminde, Türkiye'de basın özgürlüğünün hukukun güvencesi altında, en yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya ve internet gazeteciliği ile dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle eş değer seviyelere yükseldiğine işaret eden Çam, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki amacı gerçekten habercilik olan gazeteciler sayesinde ülkemizin demokrasi standartları daha da artacak, kalkınmamız ivme kazanacaktır. Ayrımcılık yapmadan, nefret dili kullanmadan, ön yargısız ve tarafsız şekilde bu mesleği içselleştiren güzide basın mensuplarına kadınların, toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta verdiği mücadelede her zaman yanında oldukları için müteşekkirim. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı olarak 4,5 milyon kadın üyemizle, çoğunluğu kadınlar olan Türkiye'nin dört bir yanındaki ulusal ve yerel medya mensuplarının, çalışma koşullarının iyileşmesi ve emeklerinin karşılığını alabilmelerini canı gönülden diliyorum."

(AA)

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