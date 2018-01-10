AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Ayrımcılık yapmadan, nefret dili kullanmadan, ız ve tarafsız şekilde bu mesleği içselleştiren basın mensuplarına kadınların, toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta verdiği mücadelede her zaman yanında oldukları için müteşekkirim." değerlendirmesinde bulundu.

Çam, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kamu yararını her şeyin üzerinde tutarak, toplumun doğru, hızlı, objektif haber alması için zor şartlar altında çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Çam, demokrasinin en büyük göstergesi olan medyanın aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin de teminatı olduğunu belirtti.

Medya temsilcilerinin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısını kamuoyuna hızlı ve doğru yansıtarak halkın sokağa çıkmasını ve darbenin önlenmesinde etkin rol oynamasının asla unutulmayacağını vurgulayan Çam, mesajında "Türk halkının, uçaklara, tanklara, silahlara karşı nasıl dik durduğu, demokrasi zaferi yazdığı siz basın emekçileri sayesinde tarihin sayfalarına altın harflerle yazıldı." ifadesini kullandı.