TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, basının ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, "Bazen belki hoşumuza gitmeyen bazı haberlerle karşılaşıyor olabiliriz ama o da sizin göreviniz. Her zaman siyasetçiler alkışlanmaz, zaman zaman eleştiri de olur ama bunun dozajında ve gerçekten doğruyu bulmak adına yapılması asıldır." dedi.

Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u ziyaret etti.

Gazetecilerin, siyasilerin en yakın mesai arkadaşları olduğunu dile getiren Aydın, en zor şartlarda, iyi günde de kötü günde de birlikte çalıştıklarını, imkansızlıklara ve sıkıntılara rağmen güzel işler çıkarıldığını söyledi. Gazetecilerin gününü kutlayan Aydın, gazetecilerin özellikle 10 Ocak'ta daha yoğun mesai harcadığını ifade etti.

Basının varlığının, çalışan gazetecilerin faaliyetlerini yürütmesinin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu kaydeden Aydın, "Bazen belki hoşumuza gitmeyen bazı haberlerle karşılaşıyor olabiliriz ama o da sizin göreviniz. Eleştiriyi makul sınırlar içerisinde yapabiliyorsak, bu da erdemli bir davranıştır. Olması gerekendir. Her zaman siyasetçiler alkışlanmaz, zaman zaman eleştiri de olur ama bunun dozajında ve gerçekten doğruyu bulmak adına yapılması asıldır." diye konuştu.