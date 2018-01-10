TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, basının ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, "Bazen belki hoşumuza gitmeyen bazı haberlerle karşılaşıyor olabiliriz ama o da sizin göreviniz. Her zaman siyasetçiler alkışlanmaz, zaman zaman eleştiri de olur ama bunun dozajında ve gerçekten doğruyu bulmak adına yapılması asıldır." dedi.
Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u ziyaret etti.
Gazetecilerin, siyasilerin en yakın mesai arkadaşları olduğunu dile getiren Aydın, en zor şartlarda, iyi günde de kötü günde de birlikte çalıştıklarını, imkansızlıklara ve sıkıntılara rağmen güzel işler çıkarıldığını söyledi. Gazetecilerin gününü kutlayan Aydın, gazetecilerin özellikle 10 Ocak'ta daha yoğun mesai harcadığını ifade etti.
Basının varlığının, çalışan gazetecilerin faaliyetlerini yürütmesinin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu kaydeden Aydın, "Bazen belki hoşumuza gitmeyen bazı haberlerle karşılaşıyor olabiliriz ama o da sizin göreviniz. Eleştiriyi makul sınırlar içerisinde yapabiliyorsak, bu da erdemli bir davranıştır. Olması gerekendir. Her zaman siyasetçiler alkışlanmaz, zaman zaman eleştiri de olur ama bunun dozajında ve gerçekten doğruyu bulmak adına yapılması asıldır." diye konuştu.
Aydın, 11 yıldır parlamentoda olduğunu anımsatarak, gazetecilerle birlikte çalışmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade etti.
- "Kaba, yaralayıcı sözler sarf etmeyelim"
Gazetecilerin, "Genel Kurulda milletvekilleri sizi üzüyor mu?" sorusu üzerine Aydın, "En aykırı fikirler, özgür bir şekilde tartışılsın ama hakaret edilmesin. Bu milletin haysiyetine, onuruna yakışmayan, Meclisin mehabetine uygun düşmeyen söz ve davranışlar sarf edilmesin. Beni en çok rahatsız eden o. Milletvekili milletin temsilcisidir ve burada milletin taleplerini, beklentilerini en uygun bir şekilde, belki içimize sinmese dahi en sert bir şekilde eleştirebilir. Bu eleştiri hakkı doğaldır ama hiç kimseyi itham etmeden, kaba, yaralayıcı sözler sarf etmeden orada müzakereyi devam ettirsek daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.
Zaman zaman kendilerinin ve milletin hoşuna gitmeyen davranışların yaşanabildiğini dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Temennimiz odur ki yeni yasama yılıyla bu milletin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini burada bütün siyasi parti grupları olarak müzakere edelim, konuşalım, milletin dertlerine deva, çare arayalım ama birbirimize hakaret etmeyelim. Ağır sözlerle birbirimize sataşmayalım, fiili birtakım durumlara asla ve asla yol açmayalım, kürsü masumiyetine engel olacak hallerle karşılaşmayalım. Dolayısıyla umuyoruz ki bu yeni dönemde bu beklenti ile yolumuza devam ederiz. Bizler de bazen sinirlerimizi aldırarak çıkıyoruz o kürsüye. Herkesin taleplerini yerine getirmek, herkesi memnun etmek kolay değil. İktidarıyla da muhalefetiyle de herkese eşit ve adil davranmak zorundasınız ama bunu sağlarken bizlere de zaman zaman bir takım haksız yaklaşımlar sarfediliyor, bu da bizi üzüyor."
Gazetecilere "acının en tatlı hali" sloganıyla çiğ köfte, kuru üzüm ile karanfil dağıtan Aydın, Şanlıurfalıların da güzel çiğ köfte yaptıklarını ancak çiğ köftenin patentini Adıyaman'ın aldığını söyledi.
Aydın'a eşlik eden AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, kendisinin de gazeteci olduğunu belirterek, meslektaşlarının gününü kutladı.
Aydın, TBMM'de basın koridorundaki gazetecileri de ziyaret ederek, günlerini kutladı.
(AA)
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