İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece yazılı kurallara değil, kendine ait bir duyguya, 'devlet umuru' diye ifade edilen bir duruşa sahip olabilmek, makam odalarından çıkıp milletin gönlüne girebilmek, Türk idareciliğinin köklü geçmişinden getirdiği temel hasletlerden sadece birkaçıdır." ifadelerini kullandı.

Soylu, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, yaklaşık 2 bin 222 yıllık Türk devlet geleneğinin, büyük komutanların ve savaş meydanlarında kazanılan zaferlerle aynı zamanda büyük devlet adamlarının ve idarecilerinin bir eseri olduğunu belirtti.

İdari teşkilatlanmadan personel yönetimine, protokolden yazışma kurallarına kadar devlet yönetiminin tüm gereklerini binlerce yıldır başarıyla uygulayan bu köklü geleneğin, arkasında ciddi bir kurumsal hafıza, arşiv, bilgi birikimi ile şehit vali ve kaymakamlar bırakarak bugünlere geldiğini vurgulayan Soylu, "Sadece yazılı kurallara değil, kendine ait bir duyguya, 'devlet umuru' diye ifade edilen bir duruşa sahip olabilmek, makam odalarından çıkıp milletin gönlüne girebilmek, Türk idareciliğinin bu köklü geçmişinden getirdiği temel hasletlerden sadece birkaçıdır." değerlendirmesini yaptı.