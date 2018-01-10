İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece yazılı kurallara değil, kendine ait bir duyguya, 'devlet umuru' diye ifade edilen bir duruşa sahip olabilmek, makam odalarından çıkıp milletin gönlüne girebilmek, Türk idareciliğinin köklü geçmişinden getirdiği temel hasletlerden sadece birkaçıdır." ifadelerini kullandı.
Soylu, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, yaklaşık 2 bin 222 yıllık Türk devlet geleneğinin, büyük komutanların ve savaş meydanlarında kazanılan zaferlerle aynı zamanda büyük devlet adamlarının ve idarecilerinin bir eseri olduğunu belirtti.
İdari teşkilatlanmadan personel yönetimine, protokolden yazışma kurallarına kadar devlet yönetiminin tüm gereklerini binlerce yıldır başarıyla uygulayan bu köklü geleneğin, arkasında ciddi bir kurumsal hafıza, arşiv, bilgi birikimi ile şehit vali ve kaymakamlar bırakarak bugünlere geldiğini vurgulayan Soylu, "Sadece yazılı kurallara değil, kendine ait bir duyguya, 'devlet umuru' diye ifade edilen bir duruşa sahip olabilmek, makam odalarından çıkıp milletin gönlüne girebilmek, Türk idareciliğinin bu köklü geçmişinden getirdiği temel hasletlerden sadece birkaçıdır." değerlendirmesini yaptı.
Bu geleneğin, tarihteki 16 Türk devletinin "devletini tek devlet","bayrağını tek bayrak", "vatanını tek vatan" ve "milletini tek millet" yapan vasıflardan biri olduğuna dikkati çeken Süleyman Soylu, şunları kaydetti:
"Devletin sıkıntıya düştüğü her noktada, 15 Temmuz'da olduğu gibi devletin bekası ve milletin selameti yanında yer alan, devlet düşmanlarının tümüyle mücadelede çekinmeden inisiyatif alan bu yapı, sadece bugüne ait değil yarınlara ait de bir duruş ortaya koymaktadır. 2019'da yeni bir yolculuğa çıkacak olan ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 için ortaya konulmuş olan hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli araçlardan biri de hiç kuşkusuz, bu köklü geleneğimiz, onun temsilcileri olacaktır.
Geçmişinden getirdiği bilgi ve tecrübe birikimini modern yönetimin gerekleriyle birleştiren bu teşkilat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük devlet olmanın gereklerini yerine getirmeye devam edecektir. Valisiyle, kaymakamıyla, her kademeden çalışanıyla bu teşkilatta yer almış, bu devlete hizmeti geçmiş bütün idarecilerimizin Türk İdareciler Günü'nü tebrik ediyor, görev şehitlerimizi, geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."
(AA)
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