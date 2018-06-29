10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kani ve Rash ile Hakkari sınır bölgesine dün düzenlenen hava harekatlarında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Kani ve Rash ile Hakkari sınır bölgesine dün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava harekatlarında biri gri listede bulunan "Hamza" kod adlı Ahmet Taşçı olmak üzere, bölücü terör örgütü mensubu 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

