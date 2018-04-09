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10. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Girne’de düzenleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

Türk Tarih Kurumu, Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde Girne’de Uluslararası X.

10. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Girne’de düzenleniyor

Türk Tarih Kurumu, Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde Girne’de Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu düzenlenecek.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu düzenlenecek. 2009 yılından itibaren her yıl deniz ticareti tarihi alanında gerçekleştirilen çalışmaların paylaşıldığı sempozyum serisinin bu yılki ana teması ‘Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ olacak. Tarih boyunca Akdeniz’in önemli limanlarından birisi olan Kıbrıs’ın deniz ticareti tarihindeki yerine dair değerlendirmelerin paylaşılacağı etkinlikte ayrıca, deniz ticaret hukuku,deniz ticaretinin oluşturduğu kültürel etkileşim, korsanlık hareketleri gibi konular da konuşulacak. Prof. Dr. İdris Bostan’ın yönetiminde gerçekleştirilecek olan ‘Deniz Ticareti Tarihi Araştırmalarının Temel Meseleleri’ başlıklı açılış panelinde ise alana dair yöntemsel meseleler ve yeni yaklaşımlar ele alınacak.
Girne Üniversitesinin ev sahipliği yapacağı sempozyuma 45 bilim insanı katılacak.

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