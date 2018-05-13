EDİRNE (AA) - Edirne'de, AB Bilgi Merkezi ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) tarafından "10. Uluslararası Bisiklet Şenliği ve Avrupa Günü" etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, aralarında Bulgaristan ve Yunanistan'dan bisikletçilerin de bulunduğu yaklaşık 500 sporcu, bisiklet turizmine katkı amacıyla Edirne'nin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programda, etkinliğe katılan bisikletçilere teşekkür etti.
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Turizm ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Alman Michael Cramer ise artık Avrupa ülkelerinde sınırların kalktığını, bisiklet yolculuklarının önem kazandığını ve bisiklet yollarını geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
EDOSK Kulübü Başkanı Orhun Akman ise şenliğin komşu ülkelerden gelen katılımcılarla çok renkli geçtiğini söyledi.
Konuşmanın ardından etkinlikte emeği geçen kişilere plaket verildi.
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