İSTANBUL (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) düzenlediği "10. Uluslararası TRT Belgesel Günleri" başladı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı ve TRT Belgesel Günleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı Osman Urgun, Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, belgeselciliğin zahmetli ve zor bir iş olduğunu söyledi.

Belgesellerin uzun ön araştırmalar, zorlu çalışma koşulları ve iğneyle kuyu kazar gibi sabırla yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıktığını dile getiren Urgun, "Belgeselcilik tamamen gönül işidir. TRT de bu özverili işe, kurulduğu günden bu yana tam manasıyla emek ve imkan vermektedir." dedi.

- "8 farklı salonda 80 belgesel film izleyicilerle buluşacak"

Birçok ilki gerçekleştiren TRT'nin Türkiye'yi belgeseller ve belgeselcilikle de tanıştırdığını vurgulayan Urgun, şunları kaydetti:

"Belgeselcilik, kurum olarak öncülük ettiğimiz sahaların en önemlileri arasında yer almaktadır. TRT, bu alanda hem ustalar yetiştirmiş, hem de bilinçli ve seçici izleyici kitlesi oluşmasına yönelik hamleler ortaya koymuştur. Bugün açılışını yaptığımız TRT Belgesel Günleri'ni, bu yıl da büyük bir emek ve özveriyle gerçekleştiriyoruz. Bu yıl, Peru'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Madagaskar'dan Kanada'ya, Nepal'den Brezilya'ya birçok ülkeden katılım oldu. Bugünden başlayarak, ödüle hak kazananların belli olacağı 14 Mayıs'a kadar, 8 farklı salonda yaklaşık 80 belgesel filmi izleyicilerimizle buluşacak."