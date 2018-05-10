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"10. Uluslararası TRT Belgesel Günleri" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 23:35 | Son Güncelleme

TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun: - "Belgeselcilik tamamen gönül işidir. TRT de bu özverili işe, kurulduğu günden bu yana tam manasıyla emek ve imkan vermektedir" - "Bu yıl onuncusunu düzenlemiş olduğumuz Belgesel Günlerine, 79 farklı ülkeden 624 film başvurusu yapıldı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) düzenlediği "10. Uluslararası TRT Belgesel Günleri" başladı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı ve TRT Belgesel Günleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı Osman Urgun, Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, belgeselciliğin zahmetli ve zor bir iş olduğunu söyledi.

Belgesellerin uzun ön araştırmalar, zorlu çalışma koşulları ve iğneyle kuyu kazar gibi sabırla yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıktığını dile getiren Urgun, "Belgeselcilik tamamen gönül işidir. TRT de bu özverili işe, kurulduğu günden bu yana tam manasıyla emek ve imkan vermektedir." dedi.

- "8 farklı salonda 80 belgesel film izleyicilerle buluşacak"

Birçok ilki gerçekleştiren TRT'nin Türkiye'yi belgeseller ve belgeselcilikle de tanıştırdığını vurgulayan Urgun, şunları kaydetti:

"Belgeselcilik, kurum olarak öncülük ettiğimiz sahaların en önemlileri arasında yer almaktadır. TRT, bu alanda hem ustalar yetiştirmiş, hem de bilinçli ve seçici izleyici kitlesi oluşmasına yönelik hamleler ortaya koymuştur. Bugün açılışını yaptığımız TRT Belgesel Günleri'ni, bu yıl da büyük bir emek ve özveriyle gerçekleştiriyoruz. Bu yıl, Peru'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Madagaskar'dan Kanada'ya, Nepal'den Brezilya'ya birçok ülkeden katılım oldu. Bugünden başlayarak, ödüle hak kazananların belli olacağı 14 Mayıs'a kadar, 8 farklı salonda yaklaşık 80 belgesel filmi izleyicilerimizle buluşacak."

Osman Urgun, dünyada az sayıda örneklerine bakıldığında, organizasyonun ne kadar önemli, faydalı ve gerekli olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, "Belgesel alanındaki birikimimizi aktarmanın en prestijli ve kalıcı yolunu bulmayı hedeflerken, bugün onuncusunu düzenlediğimiz bu organizasyonun gelenekselleşmiş olduğunu görmek bizi memnun etmektedir." diye konuştu.

- "79 farklı ülkeden 624 film başvurusu yapıldı"

Finalist film gösterimlerinin yönetmen katılımlı söyleşileri, Türkiye'de ilk defa izleyiciyle karşı karşıya gelecek dünya festivallerinden seçilen yaklaşık 30 ödüllü filmin gösterimi, açık hava konserleri, belgesel konulu panel ve söyleşiler gibi etkinliklerin her yıl olduğu gibi bu yıl da halka açık ve ücretsiz olacağını vurgulayan Urgun, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, üzerimizdeki dünyaya açılmış bir marka olma sorumluluğunun gereklerini layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu yıl onuncusunu düzenlemiş olduğumuz belgesel günlerine, 79 farklı ülkeden 624 film başvurusu yapıldı. Bence bunun büyük önemi var. Çünkü bu başvurular, dünyanın içinde bulunduğu karmaşaya rağmen, Türkiye'ye olan güvenin hem dünyada hem de bölgede ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bizim habercilikteki görülmeyeni görmek, duyulmayanı duymak düsturumuz, aynı şekilde belgeselcilikte de devam etmektedir. Dünyada farklı bir üslupla kemikleşmiş dile bir alternatif getiren tüm belgeselcilerle ve sektör insanlarıyla her zaman çalışmaya niyetli ve hazırız. Bu organizasyon ile çok önemsediğimiz bir nokta da, dünyanın dört bir köşesinden yönetmen ve profesyonellerin buluştuğu bir platform oluşturarak tecrübe paylaşımına imkan oluşturmuş durumdayız."

Urgun, amatör belgeselcileri desteklemeyi amaçlayan organizasyona katkı veren kuruluşlara ve etkinliğin bu seneki "paydaş üniversitesi" İstanbul Medipol Üniversitesi'nin yönetimine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış filmi olarak Hindistan'da fotoğrafçılığın önemli isimlerinden Raghu Raı'nin hayatını, kızının yönetmenliğinde anlatan "Çerçevesiz Bir Portre" adlı film gösterildi.

TRT'nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla 2009 yılında başlattığı "Uluslararası TRT Belgesel Günleri" kapsamında finalist filmleri, yarışma dışı özel seçkiler ve panorama filmleriyle ödüllü TRT belgeselleri İstanbul'daki farklı salonlarda seyirciyle buluşacak.

Gösterim programı ve ayrıntılı bilginin "www.trtbelgesel.com" adresinde yer aldığı Belgesel Günleri, kazananların açıklanacağı 14 Mayıs'taki ödül töreniyle sona erecek.

Açılış etkinliğinde, Ahmet Koç ve ekibi film müzikleri dinletisi sundu.

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