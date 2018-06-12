HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

10 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VE 35 YIL 9 AY HAPİS... (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA Fatih'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Fatih'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirime gitmedi. Son sözü sorulan Nezir Türkoğlu, "Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde" dedi.
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Anne Neriman Türkoğlu ise duruşmaya gelmedi.

SANIK BABA OLAY GÜNÜNÜ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Oğlunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapsi talebiyle yargılanan tutuklu sanık Nezir Türkoğlu, 9 Şubat tarihindeki ilk duruşmada, "Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim" demişti.

Görüntü (ARŞİV)
--------
olayla ilgili arşiv görüntü

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Şehitler için lokma dağıtıldıŞehitler için lokma dağıtıldı
Diyarbakır'da, belediye 50 yeni otobüsü hizmete soktuDiyarbakır'da, belediye 50 yeni otobüsü hizmete soktu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.