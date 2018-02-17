10 yıl sonra üçüz bebek sevinci

Ordu’da 10 yıldır çocukları olmayan Emrullah ve Serap Seçim çiftinin tüp bebek tedavisi sayesinde üçüz çocukları oldu.

Fatsa ilçesinde oturan ve 10 yıl önce evlenen Emrullah (32) ve Serap Seçim (28) çifti, aradan geçen süreye rağmen çocuk sahibi olamadı. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Serap Seçim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Prof. Dr. İdris Koçak tarafından yapılan operasyonla üçüz kız çocuk dünyaya getirdi. Aile üçüzlerin ismini sırayla Evrim, Sahra ve Ebrar koydu.

Bir tekstil firmasında asgari ücretle çalışarak evin geçimini sağlayan baba Emrullah Seçim, 10 yıl önce Serap Seçim ile evlendiğini ancak çocuk sahibi olamadıklarını belirterek, bu yüzden tüp bebek yöntemine başvurduklarını söyledi. Çocuk sahibi olamayınca Ankara’da tedavi gördüklerini anlatan Emrullah Seçim “Ankara’da 2-3 ay kadar tedavi sürecimiz oldu. Bu süre içerisinde 5 tane embriyomuz oldu. Bunlardan iki embriyomuz tutmadı. Elimizde üç tane embriyo kaldı. Bu embriyolarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine başvurduk. Doktorlar bir tanesi ’çok zayıf, tutamayabilir’ dediler. Biz ikiz bekliyorduk. Sonra tekrar kontrole gittiğimizde 3 tanesinin tuttuğunu öğrendik. 29 haftaya kadar eşimle birlikte bayağı bir zorluk çektik. Çok şükür 25 haftalık iken dünyaya geldiler. İlk bebeğimiz 41, ikinci bebeğimiz 45, üçüncü bebeğimiz ise 3.5 ay kuvözde kaldı. Çok mutluyuz. Çok farklı bir heyecan yaşıyoruz” dedi.

Baba Emrullah Seçim ayrıca üçüzlerin beslenme düzeninin farklı olduğunu da belirterek, “3 çocuğa bakmak kolay değil. Tekstil işinde asgari ücretle çalışıyorum. Üçünün de farklı bir mama ve beslenme düzeni var. Elimizden geldiği kadar, eş, dost, aile fertlerimiz yardımcı oluyor” diye konuştu.

Anne Serap Seçim ikiz beklerken üçüz heyecanı yaşadıklarını dile getirerek, duygularını şöyle ifade etti: “Biz 10 yıldır çocuk bekliyorduk. Evliliğimizin ilk aylarında bir düşük yapmıştım. Yıllarca tedavi gördüm ama sonuç alamadım. O zaman İstanbul’da yaşıyorduk. Sonra Fatsa’ya taşındık. Tedaviyi burada da sürdürdük. Yine sonuç alamadık. Eşim ’pes etmeyelim’ dedi. Daha önceki tedavimizden kalan 3 embriyomuz vardı. Ben hiç olmazsa birisi tutsun diye dua ediyordum. Üçünün tutacağını hiç tahmin etmiyordum. Doktor üçünün de tuttuğunu söyleyince hastane koridorunda çığlık atmıştım.”