10 yıl taşıdığı oksijen cihazından 7,5 dakikada kurtuldu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da ileri derecede Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastalığı nedeniyle 10 yıl boyunca yaşamının her anını oksijen cihazına bağlı sürdüren İlhami Çiftçi, 7,5 dakikada gerçekleştirilen "endobronşiyal valf" uygulamasıyla oksijen cihazından kurtuldu.

Uzun yıllar sigara tüketimine bağlı akciğerlerinin yüzde 65 fonksiyonunu kaybeden ve buna bağlı ileri derecede KOAH hastalığı sebebiyle 10 yıl boyunca hayatının her anını oksijen cihazına bağlı sürdüren 54 yaşındaki İbrahim Çiftçi, yeme, içme, uyuma ve bir yere gitmenin yanı sıra lavabo ihtiyaçlarını dahi ailesinin yardımıyla ve sürekli solunum cihazına bağlı halde sürdürdü.

Çiftçi, bir süre önce muayene için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Göğüs Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Buğra Kerget'in akciğere kamerayla girip hasarlı alanların söndürüldüğü "endobronşiyal valf" uygulamayla oksijen cihazı olmadan rahat nefes alarak yaşamını sürdürebileceğini söylemesiyle umutlanan Çiftçi, tedavi sürecini kabul etti.