HABER

10 yıl taşıdığı oksijen cihazından 7,5 dakikada kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

Erzurum'da ileri derecede KOAH hastalığı nedeniyle 10 yıl boyunca hayatını oksijen cihazına bağlı sürdüren İlhami Çiftçi, 7,5 dakika süren "endobronşiyal valf" uygulamasıyla oksijen cihazından kurtuldu - Hasta İlhami Çiftçi: "10 yıldır oksijen cihazı ile yaşıyordum. Attığım her adımda, gittiğim her yerde sürekli oksijen cihazı ve tüpü yanımdaydı. Lavaboya bile giderken cihazı lavabonun önüne getirip öyle giderdim. Şu an oksijen cihazsız hayatım var" - BEAH göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Buğra Kerget: "İşlemi uygulamamız 7,5 dakika sürdü ve hasta olayın bitip bitmediğini bile anlamadı. Operasyon sonrası hastamız artık oksijen cihazı omadan hayatına devam edecek"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da ileri derecede Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastalığı nedeniyle 10 yıl boyunca yaşamının her anını oksijen cihazına bağlı sürdüren İlhami Çiftçi, 7,5 dakikada gerçekleştirilen "endobronşiyal valf" uygulamasıyla oksijen cihazından kurtuldu.

Uzun yıllar sigara tüketimine bağlı akciğerlerinin yüzde 65 fonksiyonunu kaybeden ve buna bağlı ileri derecede KOAH hastalığı sebebiyle 10 yıl boyunca hayatının her anını oksijen cihazına bağlı sürdüren 54 yaşındaki İbrahim Çiftçi, yeme, içme, uyuma ve bir yere gitmenin yanı sıra lavabo ihtiyaçlarını dahi ailesinin yardımıyla ve sürekli solunum cihazına bağlı halde sürdürdü.

Çiftçi, bir süre önce muayene için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Göğüs Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Buğra Kerget'in akciğere kamerayla girip hasarlı alanların söndürüldüğü "endobronşiyal valf" uygulamayla oksijen cihazı olmadan rahat nefes alarak yaşamını sürdürebileceğini söylemesiyle umutlanan Çiftçi, tedavi sürecini kabul etti.

Kerget tarafından gerçekleştirilen ve 7,5 dakika süren işlemle akciğerlerindeki hasarlı bölge söndürülüp tedavi olan Çiftçi, yöntem ile rahat nefes almanın ve oksijen cihazı olmadan hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ve malulen emekli olduğunu söyleyerek, "Şu an oksijen cihazsız hayatım var. Ameliyattan çıktım, çok iyiyim. Nefes almam düzeldi, artık tek başıma yürüyor ve bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum." dedi.

İlhami Çiftçi'nin eşi Nebahat Çiftçi, "İlhami masaya oturup ekmek yiyemez ve oksijen cihazı olmadan tek başına bir yere yürüyemezdi. 10 yıl çok sıkıntı çektik, eşim artık oksijen cihazı olmadan yürüyor ve rahatça nefes alıyor." ifadesini kullandı.

- "Hastamız artık oksijen cihazı omadan hayatına devam edecek"

Doktor Buğra Kerget de tesadüfen karşılaştığı Çiftçi'ye ilk muayene sonrası ağır KOAH tanısı koyduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Hastamıza ileri derecede KOAH hastalarına uyguladığımız endobronşiyal valf uygulaması hakkında bilgi verdik. Bu işlemi yapmak için bazı testlerimiz vardı, onları yaptıktan sonra hastamızda ciddi endikasyonlar tespit ettik. İşlemi uygulamamız 7,5 dakika sürdü ve hasta olayın bitip bitmediğini bile anlamadı. Operasyon sonrası hastamız artık oksijen cihazı olmadan hayatına devam edecek."

Kerget, operasyon sonrası hastaları 24 saat gözledikten sonra taburcu ettiklerini söyledi.

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri varKomandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var
Babadağ'da yamaç paraşütü uçuşlarında artışBabadağ'da yamaç paraşütü uçuşlarında artış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
endobronşial valf Erzurum İleri derecede KOAH hastası İlhami Çiftçi oksijen cihazı

En Çok Okunan Haberler

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.