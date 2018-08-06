10 yıl taşıdığı oksijen cihazından 7,5 dakikada kurtuldu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da ileri derecede Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastalığı nedeniyle 10 yıl boyunca yaşamının her anını oksijen cihazına bağlı sürdüren İlhami Çiftçi, 7,5 dakikada gerçekleştirilen "endobronşiyal valf" uygulamasıyla oksijen cihazından kurtuldu.
Uzun yıllar sigara tüketimine bağlı akciğerlerinin yüzde 65 fonksiyonunu kaybeden ve buna bağlı ileri derecede KOAH hastalığı sebebiyle 10 yıl boyunca hayatının her anını oksijen cihazına bağlı sürdüren 54 yaşındaki İbrahim Çiftçi, yeme, içme, uyuma ve bir yere gitmenin yanı sıra lavabo ihtiyaçlarını dahi ailesinin yardımıyla ve sürekli solunum cihazına bağlı halde sürdürdü.
Çiftçi, bir süre önce muayene için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Göğüs Hastalıkları Hastanesine başvurdu.
Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Buğra Kerget'in akciğere kamerayla girip hasarlı alanların söndürüldüğü "endobronşiyal valf" uygulamayla oksijen cihazı olmadan rahat nefes alarak yaşamını sürdürebileceğini söylemesiyle umutlanan Çiftçi, tedavi sürecini kabul etti.
Kerget tarafından gerçekleştirilen ve 7,5 dakika süren işlemle akciğerlerindeki hasarlı bölge söndürülüp tedavi olan Çiftçi, yöntem ile rahat nefes almanın ve oksijen cihazı olmadan hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.
Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ve malulen emekli olduğunu söyleyerek, "Şu an oksijen cihazsız hayatım var. Ameliyattan çıktım, çok iyiyim. Nefes almam düzeldi, artık tek başıma yürüyor ve bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum." dedi.
İlhami Çiftçi'nin eşi Nebahat Çiftçi, "İlhami masaya oturup ekmek yiyemez ve oksijen cihazı olmadan tek başına bir yere yürüyemezdi. 10 yıl çok sıkıntı çektik, eşim artık oksijen cihazı olmadan yürüyor ve rahatça nefes alıyor." ifadesini kullandı.
- "Hastamız artık oksijen cihazı omadan hayatına devam edecek"
Doktor Buğra Kerget de tesadüfen karşılaştığı Çiftçi'ye ilk muayene sonrası ağır KOAH tanısı koyduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Hastamıza ileri derecede KOAH hastalarına uyguladığımız endobronşiyal valf uygulaması hakkında bilgi verdik. Bu işlemi yapmak için bazı testlerimiz vardı, onları yaptıktan sonra hastamızda ciddi endikasyonlar tespit ettik. İşlemi uygulamamız 7,5 dakika sürdü ve hasta olayın bitip bitmediğini bile anlamadı. Operasyon sonrası hastamız artık oksijen cihazı olmadan hayatına devam edecek."
Kerget, operasyon sonrası hastaları 24 saat gözledikten sonra taburcu ettiklerini söyledi.
Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi
Başbakandan korkutan uyarı: Artık bir kuraklık diyarıyız
Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı
Bu resimde ilk ne gördünüz? Bu test karakterinizi ortaya çıkaracak
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Yeni akım 'pes' dedirtti!
Suudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz: 24 saat süre verildi
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Okuyucu Yorumları 0 yorum