10 yıldır, ameliyat sonrası felç kalan oğlu için hukuk mücadelesi veriyor

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da yaşayan Yusuf Ay (15), iddiaya göre 5 yaşındayken omurga eğriliği nedeniyle Kocaeli'de geçirdiği ameliyat sonrasında bir daha yürüyemedi. Doktorun, ameliyat sonrası yürümesinde herhangi bir sıkıntı olmayacağını söylediğini belirten Yusuf’un babası Ali Ay (39), doktor hakkında 10 yıl önce açtığı maddi ve manevi tazminat davasının halen devam ettiğini söyledi.

Kütahya'da fabrikada işçi Ali Ay, omurgasında eğrilik bulunan oğlu Yusuf Ay'ı, tavsiye üzerine 2008 yılında Kocaeli'deki hastaneye götürdü. Kontrollerin ardından Yusuf burada ameliyata alındı. Yusuf Ay, iddiaya göre ameliyat sonrasında bir daha yürüyemedi. Ameliyat öncesi oğlunun gayet sağlıklı yürüyebildiğini söyleyen baba Ali Ay, "Sırtındaki kemiklerin iç organlarına baskı yapmaması için doktorlar bir ameliyat gerektiğini söyledi. Yusuf'un ameliyatını yapan doktor, yürümeme gibi bir riskin olmadığını ve sadece ameliyat sırasında ölme riskinin yüzde 10 olduğunu, ameliyat sonrasında ise herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağını söyledi. Oğlum 5 yaşında geçirdiği ameliyatın ardından bir daha yürüyemedi ve şu an belden aşağısını hissetmiyor" dedi.

10 YILDA 17 AMELİYAT GEÇİRDİ

Baba Ay, "Oğlumu daha sonra fizik tedaviye yönlendirdiler. Maalesef yine yürüyemedi. Bu aşamada maddi ve manevi yönden çok büyük kayıplarımız oldu. Gittiğimiz başka doktorlar oğlumun omuriliğinde bir sıkıntı olduğunu söyledi. Platinler takılırken sinirlere zarar verilmiş. Oğlum o günden bu yana 17 ameliyat geçirdi. Sırtında şu an 4 adet platin var. Doktorlarımız tedaviyi bırakmamamızı öneriyor ve düzelme ihtimalinin olmadığı söylüyorlar" diye konuştu.

'ADALETİN YERİNE GELMESİNİ İSTİYORUZ'

Ameliyat sonrası belden aşağısını hissetmeyen Yusuf'a verilen raporda engelli oranının yüzde 92 olduğunu anlatan Ali Ay, "Oğlum yürüyemeyince, ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında maddi ve manevi bir tazminat davası açtık. O günden beri oğlumu bu hale getiren doktora karşı adalet savaşım devam ediyor. Adli Tıp Kurumu'ndan, doktorun haklı olduğu yönünde bir karar çıktı. Dosyasına iki kere ret geldi. Tekrar itiraz ettik. Bu süreç de halen devam ediyor. Bu tür davalarda adalet neyse biz onun yerine gelmesini istiyoruz. Devletimize ve adaletimize güveniyoruz" dedi.

'ARKADAŞLARIM GİBİ OKULA GİDEMİYORUM'

Yusuf ise devletin verdiği imkanlarla 10'uncu sınıfa kadar evde eğitim gördüğünü ve bu yıl görsel eğitim için okula gitmek zorunda olacağını ifade etti. Arkadaşları gibi okula gitmek istediğini söyleyen Yusuf, "Belden aşağım felçli. Kendi işlerimi kendim göremiyorum. Arkadaşlarım gibi okula gidemiyorum, top oynayamıyorum, hareketlerim kısıtlı. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.