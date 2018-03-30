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10 yıldır birlikte olan engelli çiftin nikâh mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:41 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesinde 10 yıldır birlikte olan fiziksel engelli Aşkın Dikeroğlu (50) ve görme engelli Yaşar Özkan (59), düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

10 yıldır birlikte olan engelli çiftin nikâh mutluluğu

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde 10 yıldır birlikte olan fiziksel engelli Aşkın Dikeroğlu (50) ve görme engelli Yaşar Özkan (59), düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Çiftin düğün masrafları, Kaymakamlık, Belediye, Engelsiz Yaşam Merkezi ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandı.
Gaziantep'te 10 yıl önce önce tanışan ve birbirine âşık olan, daha sonra da Midyat Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen ve burada yaşamlarını sürdüren Aşkın Dikeroğlu ile Yaşar Özkan, dün akşam saatlerinde, Kaymakamlık, Belediye, Midyat Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü çalışanları ve hayırseverlerin masraflarını karşıladığı düğün ile dünyaevine girdi. Yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Aşkın Dikeroğlu ve görme engelli Yaşar Özkan çiftinin mutluluğunu arkadaşları da paylaştı.
KAYMAKAM VE GARNİZON KOMUTANI NİKÂH ŞAHİDİ OLDU
Dikeroğlu ile Özkan'ın bir otelde gerçekleşen nikâh töreninde, Belediye Başkan Vekili Mehmet Tevfik Baysal çiftin nikâhını kıydı. Törende Kaymakam Hüseyin Tekin ve eşi Merve Tekin, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Levent Kaya ve eşi Arzu Kaya ile Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu'nun eşi Nurşen Nasıroğlu çiftin nikâh şahitliğini yaptı. Çifte mutluluklar dileyen Kaymakam Tekin, resmi evlilik cüzdanını geline takdim edip, çifte takılarını taktı.
Düğünde konuşan Kaymakam Hüseyin Tekin, mutluluğun ertelenebileceğini ancak geciktirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bugün burada Aşkın Hanımefendi ve Yaşar Beyefendi kardeşlerimizin mutluluklarına şahit olmak için bir araya geldik. Evet, mutluluk ertelenebilir belki birazcık ama geciktirilmez. Gecikmemiş bir mutluluğu burada hep beraber görüyoruz. Mutluluk onların peşini hiç bırakmasın, bir ömür boyu mutlu olsun, birbirlerine destek olsunlar. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında bir ömür boyu mutluluk diliyorum" dedi.
Midyat Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ahmet Candemir de "Bizim ile birlikte kurumda beraber yaşadığımız, tatlısıyla, acısıyla birlikte her şeyi paylaştığımız Aşkın'ımız, güzel kardeşimiz bugün yuvasından uçup gidecek. Her bir kızımızın gönlünde yatan bu mutlu anı yaşamak bugün kendilerine nasip oldu" diye konuştu.
Konuşmalardan sonra Aşkın Nasıroğlu ve Yaşar Özkan çifti, ellerine bıçağı alıp düğün pastalarını birlikte keserek, birbirlerine ikram etti. Düğünde misafirler de canlı müzik eşliğinde halay çekip gece geç saatlere kadar çiftin mutluluğuna ortak oldu.
Gelin Aşkın Dikeroğlu, "Bütün engelli arkadaşlarıma da söylüyorum bunu. Hiç boş kalmasınlar, sevdiklerini bırakmasınlar tavsiyem onlara. Rabbim herkese de nasip etsin. Çok güzel bir şey. Ben şu an farkındaysanız konuşamıyorum" dedi.
Damat Yaşar Özkan da sevdiği kadınla evlenmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir duygu. Sevdiğinle birlikte olmak, onunla yaşamak daha güzel, anlatamam. Şu an yanımda olması peri masalları gibi geliyor bana" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

10 yıldır birlikte olan engelli çiftin nikâh mutluluğu10 yıldır birlikte olan engelli çiftin nikâh mutluluğu10 yıldır birlikte olan engelli çiftin nikâh mutluluğu10 yıldır birlikte olan engelli çiftin nikâh mutluluğu

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